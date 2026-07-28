Albe, musica, vino e giochi: l’estate a Passo San Pellegrino e Falcade

Un’estate tra albe, escursioni alla scoperta della storia delle Dolomiti, esperienze di gusto, creatività e musica. Il programma di attività in quota del Passo San Pellegrino e Falcade propone passeggiate, soste nei rifugi, attività creative e momenti di relax per appassionati della montagna, grandi e piccoli.

La magia dell’alba in vetta

Durante tre giovedì di agosto l’appuntamento Alba al Col Margherita prevede la salita in funivia a 2.500 metri di altitudine per ammirare l’alba dal Dolomiti Viewpoint, con vista sulla Marmolada, il Civetta, il Pelmo, le Pale di San Martino e il Lagorai. Il programma propone un workshop di fotografia con Davide Baldrati (06.08), un incontro sulla nascita delle Dolomiti con il geologo Claudio Valle e Riccardo Tomasoni del MUSE – Museo delle Scienze di Trento, accompagnato dalle note dei violoncelli (13.08), e la lettura di brani dell’autore Matteo Righetto, in conversazione con la giornalista Elisa Salvi (20.08).

Ritrovo presso la partenza della Funivia Col Margherita alle 04.45 il 06, 13 e 20 agosto. Attività gratuita, escluso il costo dell’impianto. Informazioni e iscrizioni: Eventi – Ski Area San Pellegrino.

Mari tropicali, boschi e artisti per i bambini

Nei lunedì mattina del 20 luglio e del 3, 17 e 24 agosto, la Geo Walk Experience accompagna i più piccoli alla scoperta della geologia delle Dolomiti attraverso giochi, osservazioni ed esperimenti lungo il Geo Walk, percorso interattivo con installazioni, punti panoramici e pannelli dedicati alla storia geologica delle Alpi.

Al Bosco degli Artisti (Le Buse), esposizione a cielo aperto con oltre 50 opere di scultori e pittori della Val del Biois e di altre zone d’Italia, ogni giovedì di luglio e agosto l’attività A caccia di Natura propone giochi e attività guidate per bambini.

Domenica 9 agosto torna la Festa degli Artisti nel Bosco degli Artisti, con artigiani al lavoro e laboratori per bambini.

Geo Walk Experience (20/07, 03/08, 17/08, 24/08): ritrovo presso la partenza della Funivia Col Margherita alle 09.30. Costo: 10 € a partecipante, impianto escluso.

A caccia di Natura (tutti i giovedì fino al 30/08): ritrovo presso la partenza della Cabinovia Molino – Le Buse alle 09.30. Costo: 7 € a bambino, impianto escluso.

Festa degli Artisti: Bosco degli Artisti – Le Buse, domenica 09/08, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Attività gratuita, escluso il costo dell’impianto.

Melodie del bosco

Il Coro della Val del Biois propone i canti della tradizione alpina nei pressi della Casera Caviazza sabato 25 luglio. Il 30 agosto, al pianoro de Le Buse, il pianista Mosé Andrich eseguirà un concerto di melodie contemporanee.

Concerti gratuiti, escluso il costo dell’impianto.

Vino e cibo in quota

Nei sabati del 18 luglio e 22 agosto le passeggiate nell’area Le Buse sono intervallate da cinque degustazioni di vini abbinate a cicchetti preparati con ingredienti del territorio e prodotti di malga.

Partenza alle ore 11 dalla cabinovia Molino – Le Buse. Costo: 35 € a persona, impianto incluso.

Dolomiti sotto le stelle

Venerdì 7 agosto, dal Dolomiti Viewpoint del Col Margherita, l’astrofilo Vittorio De Nardin dell’Associazione Astrofili Agordini Cieli Dolomitici guiderà un’osservazione di costellazioni e pianeti. Prima dell’osservazione è possibile cenare, su prenotazione, al ristorante InAlto.

Inizio osservazione alle 20.30. Costo: 30 € adulti, 20 € ragazzi fino a 18 anni, impianto incluso.

I monti di cristallo

Tutti i venerdì fino al 18 settembre, un’escursione con le guide di Moena Outdoor conduce al Col Margherita e lungo il percorso Geo Walk per conoscere la storia delle Dolomiti e delle loro rocce.

Partenza alle ore 10 presso la Chiesetta del Passo San Pellegrino. Costo: 27 € adulti, 13 € bambini 4-12 anni, impianto escluso.