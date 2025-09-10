In Armenia si apre la stagione autunnale a bordo di una mongolfiera

Dall’11 al 15 ottobre arriva il ‘Discover Armenia from the Sky‘ International Balloon Festival: 20 mongolfiere provenienti da tutto il mondo si raduneranno in Piazza della Repubblica a Yerevan e in altre località dell’Armenia, per poi colorare il cielo di colori vibranti.

A fare da sfondo i meravigliosi paesaggi autunnali dell’Armenia, che si fanno ancora più suggestivi nei mesi di ottobre e novembre: in questo periodo è più facile ammirare il tramonto sul monte Ararat che sovrasta Yerevan e i dintorni. Per chi vuole spingersi oltre, il parapendio nella regione di Tavush, sul lago Sevan e sul bacino artificiale di Azat, regala prospettive uniche sui contrasti cromatici della stagione.

I paesaggi armeni offrono uno spettacolo di luci e colori cangianti anche a chi rimane sulla terra ferma: il Parco Nazionale di Dilijan invita a percorrere sentieri immersi nei boschi, con viste spettacolari sui laghi di Parz e Gosh. La regione di Lori è un’altra zona popolare per chi ama immergersi nei boschi dai colori autunnali; il Dendropark di Stepanavan ospita oltre 500 specie vegetali, ciascuna con una propria gamma di colori durante la stagione autunnale. Gli itinerari on the road verso Jermuk, la località termale più importante dell’Armenia, svelano cascate, valli e angoli incontaminati, ideali per chi desidera immergersi in paesaggi naturali.

Altri eventi d’autunno

Ad arricchire l’offerta l’Areni Wine Festival sabato 4 ottobre, per celebrare le eccellenze enologiche armene nella regione vitivinicola di Areni, che non a caso ospita la più antica cantina del mondo, risalente a 6100 anni fa. È l’occasione per immergersi nella vita del paese, incontrando produttori locali e appassionati tra degustazioni, musica e tradizioni popolari.

Sabato 4 ottobre si svolge anche la Maratona di Yerevan, per chi vuole cimentarsi in una corsa attraverso le vie della città.

Clima gradevole, paesaggi che mutano come un quadro vivente ed eventi che celebrano vino, cultura e tradizioni fanno dell’autunno in Armenia un’esperienza da ricordare.