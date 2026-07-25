Nuove esperienze a Boston tra cultura, musica, sapori e tradizioni

Un nuovo murale celebra i 250 anni dell’Indipendenza Americana

Dal 2012, il Dewey Square Mural funge da tela dinamica per l’arte pubblica contemporanea a Boston, accogliendo milioni di visitatori ogni anno. La Rose Kennedy Greenway è un parco pubblico contemporaneo nel cuore di Boston e una delle attrazioni più visitate del Commonwealth, che accoglie milioni di visitatori ogni anno. La Greenway è gestita dalla Greenway Conservancy, un’organizzazione no-profit responsabile dell’amministrazione e della cura del parco. L’artista bostoniana Rixy, nativa del quartiere di Roxbury, ha ultimato il Dewey Square Mural 2026 -, con il suo team di pittori composto esclusivamente da donne portando una nuova, audace visione nel cuore del centro città. La vernice spray è il mezzo preferito da Rixy. “Ho la sensazione che ci sia molto stigma sul fatto che la vernice spray sia collegata alle strade e alla criminalità”, ha detto, mescolando il beige con il viola. “I murales meritano lo stesso rispetto e sostegno. La vernice spray e l’illustrazione se lo meritano”. Nel cuore di Boston dal 27 giugno si può ammirare un murale alto 23 metri in onore del 250^ anniversario degli Stati Uniti.

La proposta di Rixy ‘The Midnight Ride’ è stata scelta all’unanimità da una giuria di artisti e leader culturali locali. Il personaggio a cavallo nel suo murale allude a cavalieri storici di mezzanotte come Paul Revere e Sybil Ludington. Ludington era una donna cavaliere di mezzanotte meno conosciuta che si dice abbia percorso circa 65 km a cavallo nel 1777 per avvisare le truppe americane di un imminente attacco britannico, anche se c’è scetticismo sul fatto che la cavalcata sia avvenuta. The Midnight Ride, re-immagina storie familiari attraverso la costruzione del mondo, la narrazione e dialoghi significativi – invitando i visitatori di tutte le età a fermarsi, riflettere e vedere sè stessi all’interno di una storia condivisa e in continua evoluzione. Ma l’eroina nel murale di Rixy non è né Revere né Ludington – è una donna dalla carnagione scura, simile a una guerriera, che indossa una corona e un abito in stile Lady Liberty. Per Rixy, questa figura simboleggia gli attivisti sociali e comunitari sottorappresentati, in particolare le donne, i giovani e le persone di colore. Oltre a Ludington, ha citato come fonte di ispirazione la poetessa Phillis Wheatley. I personaggi fantastici di Rixy provengono dal suo universo autocostruito ‘Cúcala’, incentrato sulla bellezza e il potere delle persone di colore, attingendo alla sua identità di donna latino-caraibica.

Nuova reinstallazione al Museum of Fine Arts: si reinventa la narrativa della storia americana

Quest’estate, mentre la nazione celebra il 250^ anniversario dell’indipendenza americana, il Museum of Fine Arts di Boston (MFA) inaugura un’importante reinstallazione delle sue gallerie Art of the Americas del 18^ secolo. Le mostre rivisitate integrano opere d’arte provenienti dal Nord, Centro e Sud America e dai Caraibi – comprese opere di nativi americani e indigeni – per presentare una visione più ampia dello scambio culturale in tutto il continente durante un periodo cruciale della storia. Si tratta della prima reinstallazione del primo piano dell’ala Art of the Americas dalla sua apertura al pubblico nel 2010. Negli ultimi 15 anni queste gallerie sono diventate tra le più visitate del Museo.

Il 250^ anniversario della nazione rappresenta un’opportunità tempestiva per reinventare il modo in cui si racconta la storia dell’America offrendo una lente globale alle persone, alle idee e alle esperienze che hanno plasmato gli Stati Uniti. Diversi oggetti nella galleria sono esposti per la prima volta. Le gallerie sono accompagnate da un tour multimediale di 10 tappe, offerto gratuitamente sull’app MFA Mobile su Bloomberg Connects. Una galleria dedicata a John Singleton Copley – ad esempio -, il più importante ritrattista del Nord America coloniale, presenta circa 20 delle sue più grandi opere della collezione del MFA, tra cui le sue sembianze di Joseph Warren, John Hancock e Samuel Adams.

Nuovo locale per l’eredità jazz di Boston pulsa sulla Nubian Square

Uno dei quartieri più antichi di Boston, ROXBURY prospera da tempo grazie alla sua vicinanza al centro città, pur mantenendo il suo carattere unico e le qualità del quartiere. Sede di numerosi parchi, scuole e chiese, il visitatore può scoprire la storia di Boston attraverso l’architettura e i monumenti di questo quartiere nel centro geografico di Boston. Contiene edifici e monumenti che raccontano la storia di tre secoli.

Nubian Square è il principale centro commerciale del quartiere Roxbury, situato all’incrocio tra Dudley Street e Washington Street. È stato a lungo il centro della cultura afroamericana a Boston. Nubian Square offre parchi e greenway lussureggianti, accoglienti ristoranti, musei di fama mondiale, vivaci birrifici e boutique originali. Sulla piazza, il Jazz Urbane Cafe aperto a giugno 2026 è destinato a diventare una nuova e vivace destinazione artistica e gastronomica che celebra l’eredità jazz e culturale di Boston. Il locale mette in luce musicisti locali e nazionali insieme a un programma di ristorazione di alto livello, progettato per creare un’esperienza di vita notturna coinvolgente radicata nella comunità e nella creatività. Jazz Urbane Cafe è un nuovo ristorante artistico e luogo per spettacoli. Una serie di spettacoli sarà completata da un entusiasmante programma culinario ideato per rendere il Jazz Urbane un’esperienza sensoriale completa, con menù di sapori di ispirazione mondiale, con molti ingredienti di provenienza locale creando piatti unici.

Il calendario organizzato comprenderà serate al pianoforte il lunedì con i migliori musicisti; martedì a cura di Terri Lyne Carrington di Boston; mercoledì per artisti locali; giovedì a cura e presentato da Jose Maso; spettacoli nazionali il venerdì e il sabato e memorabili brunch della domenica pomeriggio accompagnati dai migliori artisti di Boston.

Nuovo ritrovo tra musica e soul food South End

Altra invitante esperienza che miscela musica e cibo, è una leggenda del soul food tornata nel South End di Boston, completamente rinfrescata. Infatti, la ristoratrice Nia Grace ha dato nuova vita all’ex Darryl’s Corner Bar con il nuovo Uptown Social, un locale di ritrovo che unisce comfort food, cocktail e musica dal vivo.

Per decenni è stato uno spazio ristorazione sulla Columbus Avenue, al confine tra South End e Roxbury, destinazione per cibo soul, musica dal vivo e calorosa ospitalità. Uno spazio di ritrovo ricco di musica, comunità e comfort food, che si basa sulla tradizione del pollo ‘glorificato’ e dei gioiosi jazz brunch. Il locale di South End/Roxbury rende omaggio alla ricca storia culturale del quartiere, inaugurando al contempo una nuova era di ristoranti e vita notturna. L’ex casa di Bob the Chef’s e Darryl’s Corner Bar & Kitchen in una nuova dimensione, non vuole dimenticare il suo passato e le sue origini.

L’executive chef e direttore culinario Chelven Randolph promette piatti speciali quali ad esempio le uova alla diavola in salamoia ricoperte di caviale, pesce e grana elegantemente placcati e massiccia braciola di vitello. Il menu fonde influenze del Sud USA, afro-diasporiche e americane con un sapore audace e un tocco moderno. Piatti esclusivi e piatti condivisibili invitano alla connessione, mentre il bar offre cocktail su cui vale la pena soffermarsi. Specchi con cornice ondulata, carta da parati audace e sgabelli con motivi animalier portano con stile lo spazio storico in un nuovo futuro. Il locale offre un’atmosfera vibrante e piena di sentimento.

Nuova food hall nel Downtown Boston

Il team di Craft Food Halls ha inaugurato un nuovo locale nella splendida piazza Art Deco del Financial District, proprio a fianco del Langham Hotel, in Post Office Square: The Alley at One Post Office Square. Aperta tutto il giorno, dispone di tutto, dal caffè alla colazione, dalla cena alle bevande (incluso un elegante sistema per servirsi di birra e vino autonomamente), per non parlare del ping pong e dello shuffleboard, lo spazio sembra pensato appositamente per uscite di gruppo informali.

La cucina offre pietanze che spaziano dalla colazione alla cena. Al The Wall, è possibile servirsi autonomamente di birra e vino. I giochi offrono agli ospiti un diversivo alla conversazione.

The Alley è un locale che richiama l’atmosfera di un tempo, senza risultare antiquato: un ristorante e bar nel cuore della città, che celebra il piacere della cena, dei cocktail, della musica, dei giochi e del rituale dell’uscita serale.

La ristorazione si basa su piatti da condividere sia a pranzo che a cena con carne o pesce, salumi e formaggi, una scelta di insalate alle quali poter aggiungere anche altri ingredienti scelti, quindi ciotole per super cereali, riso, farro e quinoa. Piatti di tacos con tortillas, panini artigianali, almeno una decina di differenti pizze, alette di pollo speciali sous vide, contorni con proteine di carne, piatti di portata con salmone, pollo, pasta e verdure di contorno.

Per la colazione del mattino il menù è consistente con una scelta di tè, caffè e latte disponibili con le diverse opzioni esistenti. La carta dei cocktail prevede una scelta tra originali e classici ed una lista di vini. The Alley ospita anche eventi privati organizzando ricevimenti aziendali, feste di fine anno, celebrazioni importanti, serate di networking e riunioni mattutine. L’intero spazio risponde alle esigenze di portatori di handicap.

Nuovo museo storico con immersione nell’italianità del North End

Il North End è il quartiere di immigrati più antico e iconico di Boston. La sua vicinanza al lungomare, al commercio transatlantico e ai mercati del centro città ne hanno fatto una porta d’accesso duratura per i nuovi arrivati dall’Irlanda alla Russia. Ma furono gli italiani a rivelarsi gli abitanti più importanti del quartiere nel XX secolo. Conosciuta come la Little Italy di Boston, la ricca storia del North End continua ad attrarre milioni di turisti ogni anno. Il nuovo complesso residenziale nello storico North End di Boston sta reinventando un isolato abbandonato da tempo su Cross Street, trasformandolo in un vivace punto di accesso culturale e commerciale che celebra il ricco patrimonio del quartiere.

Guidato dal ristoratore locale Frank DePasquale, il progetto aprirà La Scuola, una scuola di cucina e caffè affiliata all’Italia, insieme a negozi specializzati e altre offerte di vendita al dettaglio locali. L’iniziativa prevede anche il sostegno al trasferimento del museo della North End Historical Society in Prince Street -, inserendo la storia del quartiere in un’importante cornice del Freedom Trail, condividendo addirittura il marciapiede nel tratto di Prince Street che incontra Hanover Street, a pochi passi dalla Paul Revere House, dalla chiesa di St. Leonard e dal Peace Garden. Insieme, questi spazi creeranno una destinazione immersiva dove cibo, tradizione e comunità si uniscono in uno dei quartieri più antichi e amati di Boston.

Si passeggia attraverso quasi 400 anni di storia del North End, dagli inizi coloniali di Boston alle comunità irlandesi, ebraiche, portoghesi e italiane che hanno plasmato il quartiere. Con l’inaugurazione nell’estate 2026 al numero 3 di Prince Street sul Freedom Trail si accede nel North End Historical Museum, ove le storie prendono vita attraverso mostre interattive e coinvolgenti. I visitatori possono così scoprire le persone, i luoghi, le tradizioni e i punti di svolta che continuano a plasmare il North End ancora oggi. Il museo è gestito dalla North End Historical Society, un’organizzazione no-profit fondata nel 2010. Sebbene il North End si sia evoluto nel tempo, l’eredità della sua comunità italiana rimane profondamente intrecciata nella sua identità, plasmando la cultura, il cibo e il fascino del quartiere. Il North End continua a essere rinomato per i suoi ristoranti italiani. Il Caffè Vittoria, situato in Hanover Street e inaugurato nel 1929 come primo caffè italiano di Boston, rimane tuttora operativo.

Per un’esperienza tutta italiana ed anche un po’ nostalgica a Boston, d’estate si partecipa ad una delle numerose feste e processioni dei Santi che si svolgono nel North End. La festa italiana più conosciuta di Boston è la festa di Sant’Antonio, che si celebra ogni agosto nel North End dal 1919. Ha avuto origine a Montefalcione (Avellino), in onore del santo patrono della città, Sant’Antonio di Padova. L’evento principale è una processione di 10 ore in cui una statua del santo viene portata per le strade del North End, seguita da bande musicali e carri allegorici. La festa dei pescatori è una tradizione nel North End dal 1910. Ha avuto origine a Sciacca, in Sicilia, con la festa della Madonna del Soccorso (Nostra Signora dell’Aiuto), che risale al 16^ secolo.

Le cerimonie includono una processione al porto di Boston per la benedizione delle acque e uno spettacolo in cui un ‘angelo volante’ viene a salutare la Madonna. La festa di Sant’Agrippina di Mineo, martire romana del III secolo, ha avuto origine a Mineo, in Sicilia, e si celebra nel North End dal 1914. I festeggiamenti includono una processione, giochi, lotterie e musica. Gli abitanti del villaggio di Pietraperzia, in Sicilia, portarono a Boston all’inizio del 20? secolo la celebrazione annuale della Madonna della Cava (Nostra Signora della Cava). Secondo la leggenda, la Madonna apparve in sogno a un giovane abitante del villaggio e gli disse dove scavare alla ricerca di una grande pietra miracolosamente adornata con la sua immagine. La pietra riposa ancora all’interno della chiesa della Madonna della Cava in Sicilia. La processione annuale della Madonna delle Grazie (Nostra Signora delle Grazie) è una tradizione portata nel North End nel 1903 dagli immigrati provenienti da San Sossio Baronia, Avellino.