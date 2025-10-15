Bankitalia: a luglio surplus 4,3 miliardi per il turismo

Lo scorso luglio la bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha registrato un surplus di 4,3 miliardi di euro, in crescita rispetto allo stesso mese del 2024. Le entrate turistiche (7,8 miliardi) sono aumentate del 5,6%, mentre l’incremento delle uscite (3,5 miliardi) è risultato pari al 7,5%.

Il dato emerge dall’indagine della Banca d’Italia sul turismo internazionale. Nella media dei tre mesi terminati a luglio 2025 la crescita delle entrate rispetto allo stesso periodo del 2024 è stata del 4,5%, mentre le uscite sono aumentate del 7,3%. L’incremento della spesa in Italia dei viaggiatori provenienti dai paesi extra-Ue è risultato superiore a quello registrato dai turisti della Ue (rispettivamente, il 6,5 e il 2,8%). La spesa degli italiani all’estero è invece cresciuta maggiormente nell’area dell’Ue (l’8,1% contro il 6,5 nei paesi extra-Ue).

“I dati pubblicati dalla Banca d’Italia certificano la solidità del turismo internazionale in Italia, con flussi e spesa che continuano a sostenere la nostra economia. Anche luglio ha registrato performance positive, segno che le politiche di promozione e digitalizzazione stanno dando risultati concreti, e che l’Italia ha conquistato grande stabilità e attrattività a livello mondiale”, commenta la ministra del turismo Daniela Santanchè. Il ministero del Turismo proseguirà – conclude Santanchè – “su questa strada, puntando su qualità dei servizi e valorizzazione dei territori, per rendere l’industria turistica volano di crescita economica e sociale strutturale per una Nazione sempre più competitiva e attrattiva nel panorama globale”.