Compagnie aeree pesanti in Borsa, si guarda allo stretto di Hormuz
20 Aprile 2026, 12:40
EPA/RONALD WITTEK
Le compagnie aeree europee sono pesanti in Borsa mentre si guarda alle difficoltà dei negoziati tra Usa e Iran e sulle prospettive di riapertura dello stretto di Hormuz. In particolare il settore, secondo gli analisti, guarda all’andamento dei prezzi del petrolio ma anche ai tempi di riapertura dello stretto e di consegna del petrolio.
Il comparto azionario registra un calo del 3,4%. Scivolano Ryanair (-3,6%), Lufthansa (-3,6%), Air France (-3,2%), easyJet (-3,2%). Seduta negativa anche per il settore del turismo che lascia sul terreno l’1,7%.
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