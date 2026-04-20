Compagnie aeree pesanti in Borsa, si guarda allo stretto di Hormuz

Le compagnie aeree europee sono pesanti in Borsa mentre si guarda alle difficoltà dei negoziati tra Usa e Iran e sulle prospettive di riapertura dello stretto di Hormuz. In particolare il settore, secondo gli analisti, guarda all’andamento dei prezzi del petrolio ma anche ai tempi di riapertura dello stretto e di consegna del petrolio.

Il comparto azionario registra un calo del 3,4%. Scivolano Ryanair (-3,6%), Lufthansa (-3,6%), Air France (-3,2%), easyJet (-3,2%). Seduta negativa anche per il settore del turismo che lascia sul terreno l’1,7%.