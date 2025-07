A Dubrovnik c’è un nuovo sistema di gestione del traffico

by Zoran Marinović

La città di Dubrovnik ha introdotto un Sistema di gestione del traffico nell’area di tutela del patrimonio storico-culturale e nella zona limitrofa (qui di seguito chiamata ‘Zona’) con l’obiettivo di preservare il patrimonio culturale e promuovere una mobilità urbana sostenibile.

La circolazione dei veicoli all’interno della Zona è limitata e consentita solo a determinate condizioni, nel periodo dal 1° marzo al 30 novembre, nonché durante eventi particolari e periodi di traffico intenso.

La Zona comprende un’ampia area intorno al centro storico, inclusi Ilijina Glavica, la via Zagrebačka ulica fino a Viktorija, e l’area da Pile a Boninovo. L’ingresso ai veicoli all’interno della Zona è consentito esclusivamente previa autorizzazione.

La Zona inizia dal semaforo all’ingresso del centro storico di Dubrovnik, nei pressi del parcheggio pubblico (vedi mappa).

Da quel punto, il traffico è limitato e regolamentato; pertanto, si prega di prestare attenzione alla segnaletica stradale e ai divieti di accesso.

I visitatori possono accedere alla Zona solo se in possesso di previa autorizzazione e soltanto con le seguenti modalità:

Tramite il sito web Bus Webshop: per i veicoli con 7+1, 8+1 posti a sedere oppure da 9 a 30 posti e oltre, con autorizzazione alla sosta presso le fermate di Pile e Ploče.

https://buswebshop.dubrovnik.hr/enPrevia prenotazione del parcheggio tramite l’applicazione ufficiale, nei parcheggi situati sotto la Funivia di Dubrovnik e a Pile.

https://prepaidparking.sanitat.hr

Se alloggiate presso una struttura privata con parcheggio incluso, a condizione che il proprietario dell’alloggio abbia registrato in anticipo la targa del vostro veicolo.Se soggiornate presso un hotel ubicato all’interno della Zona.

Se giungete a Dubrovnik con prenotazione confermata presso un hotel o una struttura

privata con parcheggio incluso, l’hotel o il proprietario della struttura è tenuto a garantire

in anticipo il posto auto e a registrare la targa del veicolo prima del vostro arrivo, oppure

entro 3 giorni dal vostro arrivo.

Se giungete a Dubrovnik senza prenotazione, è consentito entrare nella Zona con il vostro

veicolo esclusivamente per cercare una sistemazione, purché il vostro soggiorno venga

registrato tempestivamente in maniera ufficiale.

Nel caso in cui non troviate una sistemazione, non potrete registrare il vostro soggiorno.

Pertanto, perderete il diritto di sosta del veicolo all’interno della Zona.

Se in seguito al vostro ingresso nella Zona trovate una sistemazione, l’hotel o il proprietario

della struttura privata è tenuto a registrare il vostro soggiorno entro 3 giorni, in conformità

agli obblighi di legge.

Nel caso in cui non troviate un alloggio, al fine di evitare una possibile multa, siete tenuti a

lasciare la Zona, inviando entro 3 giorni dall’ingresso una motivazione al seguente indirizzo

e-mail: zona@dubrovnik.hr

Tale motivazione deve contenere:

Il numero di targa del veicolo;

Data e ora di ingresso nella Zona;

Una breve spiegazione e il motivo dell’ingresso nella Zona.

L’amministrazione comunale esaminerà il vostro caso e agirà conformemente alle normative.

Consigliamo a tutti i visitatori di prenotare l’alloggio in anticipo e di verificare con il

proprietario, prima dell’arrivo, se con la prenotazione è consentito l’accesso alla Zona e se

garantito il posto auto.

Per informazioni: https://tzdubrovnik.hr/lang/en/get/savijeti_za_turiste/86299/multimedia.htm

(photo credits @Zoran Marinović)