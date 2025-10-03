Aeroporto NY, scontro tra due aerei Delta: due feriti

Due aerei Delta si sono scontrati sulla pista di rullaggio dell’aeroporto LaGuardia di New York. L’ala di un aereo si è schiantata contro i finestrini della cabina di pilotaggio dell’altro, una persona e un’assistente di volo sono rimasti feriti.

Entrambi i velivoli coinvolti nella “collisione a bassa velocità” erano jet regionali CRJ-900 operati dalla compagnia aerea regionale Endeavor Air, secondo quanto riferito da Delta alla Cnn. Il volo 5047 era appena arrivato da Charlotte, North Carolina, quando l’ala del 5155, in partenza per Roanoke, Virginia, ha colpito il muso del loro aereo. “Abbiamo due CRJ sulla pista di rullaggio M che si sono scontrati – ha comunicato via radio il pilota del volo 5047 al controllore di terra – La loro ala destra ha colpito il nostro muso e i parabrezza della cabina di pilotaggio”.

La Federal Aviation Administration sta indagando sulle cause dell’incidente, ma ha osservato che il controllo del traffico aereo aveva ordinato al volo 5155 di attendere per attraversare l’incrocio e dare la precedenza all’altro aereo. Un’assistente di volo si è infortunata al ginocchio nella collisione, e una persona è stata trasportata in ospedale, ma nessun altro è rimasto ferito. “Delta collaborerà con tutte le autorità competenti per verificare quanto accaduto, poiché la sicurezza dei nostri clienti e del personale viene prima di tutto. Ci scusiamo con i nostri clienti per l’accaduto”, ha spiegato la compagnia aerea in una nota.