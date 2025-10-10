AlUla: al via il primo roadshow in Italia

AlUla, antica città-oasi situata nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, annuncia il debutto del suo roadshow in Italia con due appuntamenti esclusivi dedicati al travel trade: il 14 ottobre a Roma e il 16 ottobre a Milano.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per tour operator, agenti di viaggio e luxury concierge di approfondire la conoscenza di AlUla, una delle destinazioni più affascinanti dell’Arabia Saudita, e di scoprirne l’unicità attraverso l’incontro diretto con i principali partner locali, in vista della stagione 2025–2026.

Durante gli eventi, i professionisti del settore potranno conoscere da vicino l’offerta di AlUla, che spazia da resort immersi nella natura a esperienze culturali e avventurose, con un focus sull’ospitalità autentica e sostenibile e sulla ricca stagione annuale di eventi AlUla Moments. Saranno presenti oltre 12 partner tra DMC, strutture ricettive e compagnie aeree, tra cui: Banyan Tree AlUla, Cloud7 Residence, Our Habitas AlUla, Shaden Resort, The Chedi Hegra, AlUla Guide Tours, Al Faris International Travel and Tourism, The Traveling Panther, Go Zahid, DISCOVER SAUDI, UTA Travel, oltre alle compagnie aeree Saudi Arabian Airlines e Qatar Airways.

L’obiettivo è rafforzare il posizionamento di AlUla come destinazione ideale per esperienze tailor-made, itinerari culturali e soggiorni di lusso in un contesto naturale e storico unico al mondo.

“AlUla è una destinazione che incarna il perfetto equilibrio tra patrimonio culturale millenario, paesaggi unici e ospitalità contemporanea. Con questo roadshow vogliamo rafforzare le eccellenti collaborazioni che abbiamo con il mercato italiano, creare nuove sinergie e mostrare come AlUla possa offrire esperienze memorabili e personalizzate, capaci di andare oltre le aspettative del cliente più esigente”, dice Lucrezia Martinengo, Sales & Marketing Director di Martinengo Communication, Ufficio Rappresentanza in Italia di Royal Commission for AlUla – Destination Marketing Management Office.

Il roadshow si inserisce in una più ampia strategia di promozione globale, volta a posizionare AlUla come Luxury Heritage Boutique Destination, capace di attrarre viaggiatori che amano la cultura, l’avventura, il benessere, la natura e l’autenticità.

Durante le due tappe del roadshow, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire itinerari tematici, esperienze autentiche, eventi culturali e progetti di sviluppo in linea con la Vision 2030 del Regno dell’Arabia Saudita.