Budapest palcoscenico del Tourism Summit 2025

Visit Hungary annuncia con orgoglio la nuova edizione del Tourism Summit 2025 Budapest, appuntamento internazionale che, il 14 e il 15 ottobre, riunirà esperti, leader del settore, innovatori e visionari da tutto il mondo per affrontare le sfide più urgenti dell’industria dei viaggi e scoprire le opportunità che plasmeranno il turismo di domani.

Quest’anno il summit si presenta in una veste rinnovata, con un approccio dinamico e proiettato al futuro: keynote, workshop e tavole rotonde offriranno strumenti concreti, strategie e buone pratiche per supportare uno sviluppo sostenibile e resiliente. Tra i temi centrali, la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale e le strategie data-driven che stanno rivoluzionando modelli di business ed esperienze di viaggio a livello globale.

Il programma vedrà la partecipazione di relatori di fama internazionale, tra cui Omar Hatamleh, Nick Hall, Ada Xu, Prof. Dr. Xavier Font, Chris Müller, Attila Szalay-Berzeviczy, Dr. Barbara Neuhofer, Joshua-Ryan Saha, e molti altri. I loro interventi esploreranno i trend globali, il ruolo in evoluzione delle piattaforme digitali, la crescente domanda di sostenibilità, l’impatto dei grandi eventi e le nuove frontiere del destination management.

Un focus particolare sarà dedicato al turismo MICE, con sessioni specifiche su conformità ESG e sulla misurazione dell’impatto sociale ed economico degli eventi. In parallelo al programma congressuale, il Tourism Summit 2025 ospiterà anche un’area espositiva dedicata a provider tecnologici e istituzioni formative, con uno sguardo rivolto alla next generation grazie alla collaborazione con università e giovani professionisti.

La partecipazione al summit è gratuita, previa registrazione obbligatoria.

Per aggiornamenti, novità sui relatori e contenuti esclusivi, è possibile visionare il sito ufficiale di Tourism Summit Budapest 2025 e la pagina LinkedIn di Visit Hungary.

Per maggiori informazioni: https://tourismsummit.hu/