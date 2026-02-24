Bufera di neve mette in ginocchio New York: 5mila voli cancellati

Dopo l’illusione di un weekend quasi primaverile, arrivato dopo mesi di temperature ben più rigide della media, il nordest degli Stati Uniti è stato travolto da una nuova e devastante bufera di neve. La seconda in un mese, dopo quella che a metà gennaio ha paralizzato metà del Paese, ma la prima con questa potenza in nove anni. Nevicate e venti molto forti hanno causato disagi diffusi ai trasporti, la cancellazione di circa 5mila voli, alcune interruzioni di corrente (più di 300mila persone senza elettricità) e la chiusura di centinaia di scuole.

La Grande Mela, anche questa volta una delle città più colpite, ha lanciato un appello ai residenti chiedendo loro di restare chiusi in casa: “Chiediamo ai newyorkesi di evitare tutti gli spostamenti non essenziali. Per favore, per la vostra sicurezza, restate a casa e non mettetevi in strada”, ha detto il primo cittadino Zohran Mamdani. Anche il dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York ha chiesto di lavorare da casa: “Se oggi potete lavorare da remoto, fatelo”. Perfino DoorDash, il servizio di delivery di cibo più usato negli Stati Uniti, ha sospeso per tutta la notte il servizio.

