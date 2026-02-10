Con l’App Tinaba e Alipay+ si paga in euro in tutta la Cina continentale

Tinaba con Banca Profilo annuncia l’attivazione dei pagamenti digitali in euro nella Cina continentale grazie all’estensione della partnership strategica con Alipay+. In questo modo, i viaggiatori italiani potranno vivere un’esperienza di pagamento semplice, cashless utilizzando il proprio smartphone e un conto in euro all’interno di uno dei mercati digitali più avanzato al mondo.

Adesso, infatti, è possibile pagare nella Cina continentale presso oltre 80 milioni di esercenti scansionando un QR code direttamente dall’App Tinaba. Un’innovazione particolarmente rilevante per chi viaggia in un Paese in cui il pagamento digitale è lo standard quotidiano e il contante è sempre meno utilizzato.

Il servizio è disponibile direttamente in App Tinaba tramite la funzionalità ‘Paga nel mondo con Alipay+’, e consente di effettuare pagamenti in euro con tassi di cambio trasparenti e competitivi, senza la necessità di installare app locali o conti bancari locali. Tutto avviene comodamente all’interno della propria App, in lingua italiana, offrendo ai viaggiatori un’esperienza fluida e senza barriere, nel pieno rispetto della normativa europea in materia di protezione dei dati personali (GDPR), garantendo ai clienti elevati standard di sicurezza, riservatezza e controllo delle informazioni.

L’apertura al mercato cinese rappresenta un passo strategico per Tinaba con Banca Profilo, che rafforza il proprio posizionamento internazionale e amplia i servizi dedicati ai viaggiatori in uno dei Paesi più avanzati dal punto di vista dei pagamenti digitali. Nella Cina continentale, Alipay+ è una soluzione di pagamento digitale ampiamente utilizzata, accettata in milioni di negozi, ristoranti, hotel, mezzi di trasporto e attrazioni turistiche.