Curacao valuta addio al visto per rilanciare turismo

Il governo di Curacao sta valutando l’eliminazione dell’obbligo di visto per i cittadini venezuelani nel tentativo di rilanciare il turismo proveniente dal vicino Paese sudamericano, diminuito del 63% tra gennaio e maggio. Lo riferisce il quotidiano El Nacional riportando le dichiarazioni del ministro dello Sviluppo economico dell’isola caraibica, Roderick Middelhof.

L’obiettivo dell’iniziativa è ripristinare le condizioni che in passato consentivano ai venezuelani di entrare senza particolari restrizioni. Dal 2027 sarà inoltre creato un fondo dedicato alla promozione di Curacao sul mercato venezuelano per favorire il ritorno dei visitatori.

Middelhof ha ricordato i forti legami economici tra i due territori, sottolineando come l’isola dipenda ancora in larga misura dalle importazioni di frutta e verdura provenienti dal Venezuela. Parallelamente, Curacao punta a rafforzare il segmento del turismo di fascia alta. L’obiettivo dichiarato dal governo è raggiungere un milione di visitatori all’anno, un traguardo mai raggiunto finora ma ritenuto strategico per sostenere la crescita dell’economia locale.