Da Giamaica a Cuba l’uragano Melissa fa paura

L’uragano Melissa, il peggiore del secolo – anche più della feroce Katrina abbattutasi sugli Stati Uniti nel 2005 – ha toccato terra in Giamaica vicino a New Hope, nel sud-ovest dell’isola caraibica, accompagnato da un rombo spaventoso, venti a 300 chilometri orari, lampi e piogge torrenziali, dopo aver già ucciso quattro persone lungo il suo percorso.

Fortunatamente, nel corso della giornata di ieri, è stato declassato a categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson, che ne conta cinque. La tempesta, che nelle prime ore della giornata aveva raggiunto la massima potenza con venti superiori ai 300 km orari, ha causato piogge torrenziali e gravi allagamenti.

Secondo le autorità locali, migliaia di persone sono state evacuate dalle zone costiere mentre l’uragano nella notte ha toccato terra sulla costa meridionale della parte orientale di Cuba ed è stato declassato a uragano di categoria tre, con venti massimi sostenuti di 195 km/h.