Giappone, stop a uso batterie ricaricabili in volo

Dal 24 aprile il Giappone introdurrà restrizioni sull’uso delle batterie portatili sui voli commerciali, limitando il trasporto di due unità per passeggero. Lo ha annunciato il ministero dei Trasporti, allineandosi alle disposizioni dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao) adottate a marzo, spiegando che sarà anche vietato l’utilizzo per ricaricare dispositivi durante il volo e proibita la ricarica delle batterie tramite le prese a bordo.

Le nuove norme si applicano a tutti i voli in arrivo e in partenza dal Giappone. I passeggeri sono invitati a ricaricare smartphone e dispositivi elettronici direttamente dalle prese elettriche degli aeroporti o degli aerei. Il ministro Yasushi Kaneko ha precisato che saranno inoltre banditi le batterie portatili con potenza superiore a 160 Wh. La misura risponde a una serie di incidenti che hanno visto batterie agli ioni di litio prendere fuoco o emettere fumo in cabina.

A gennaio 2025, un incendio su un jet passeggeri a Busan, in Corea del Sud, è stato causato da una batteria mobile stivata nel vano bagagli. Già nel luglio 2024, Tokyo aveva raccomandato ai viaggiatori di tenere in carica le batterie portatili a portata di mano anziché nelle cappelliere, ribadendo il divieto di inserirle nel bagaglio in stiva.