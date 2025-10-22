Giordania sempre più vicina: oltre venti voli diretti dall’Italia

A partire da sabato 25 ottobre la Giordania sarà ancora più vicina all’Italia grazie all’aumento dei collegamenti diretti verso Amman operati da compagnie tradizionali e low cost. In totale, sei aeroporti italiani offriranno voli regolari verso la capitale giordana, per un totale di oltre venti frequenze settimanali che renderanno il Paese mediorientale più facilmente raggiungibile da tutte le principali aree del Paese.

Da Milano Malpensa si potrà volare ad Amman con Royal Jordanian, che mantiene quattro collegamenti settimanali tutto l’anno, e con Wizz Air, che opera due voli settimanali fino al 28 ottobre 2025 e dal 29 marzo al 22 ottobre 2026. Anche l’aeroporto di Milano Bergamo sarà collegato con la Giordania grazie ai voli Ryanair, con due frequenze settimanali fino al 24 ottobre 2025, che diventeranno tre dal 25 ottobre 2025 al 28 marzo 2026, per poi tornare a quota due voli settimanali dal 29 marzo al 22 ottobre 2026.

Da Bologna Ryanair opererà due voli settimanali per Amman per tutto il periodo compreso tra il 25 ottobre 2025 e il 24 ottobre 2026, mentre da Pisa la compagnia proporrà due collegamenti a settimana, il martedì e il sabato, dal 25 ottobre al 28 marzo 2026, mentre dal 29 marzo al 22 ottobre 2026 si volerà il mercoledì e la domenica. Anche dal Veneto sarà possibile raggiungere facilmente la Giordania: da Treviso Ryanair garantirà due collegamenti settimanali dal 25 ottobre 2025 al 24 ottobre 2026. Da Roma Fiumicino Royal Jordanian offre voli giornalieri, mentre Ryanair vola due volte a settimana dal 25 ottobre 2025 al 24 ottobre 2026, e Wizzair ripartirà con due voli settimanali dal 29 marzo al 24 ottobre 2026.

Con questa rete di collegamenti capillari, la Giordania si conferma una destinazione sempre più accessibile per il pubblico italiano, ideale per una fuga di pochi giorni o per un viaggio più lungo. Le diverse opzioni di viaggio – dalle compagnie di bandiera ai vettori low cost – rendono più semplice e conveniente scoprire i tesori del Paese, da Amman a Petra, dal deserto del Wadi Rum alle acque del Mar Morto, in un periodo in cui i flussi turistici danno segnali di forte ripresa.