Iberia sospende i voli per Caracas fino al 1 luglio

La compagnia Iberia ha sospeso fino al 1 luglio i voli di collegamento con l’aeroporto internazionale di Maiquetia Simonn Bolivar, lo scalo principale del Venezuela più vicino a Caracas, mentre Aur Europa e Plus Ultra hanno cancellato tutte le operazioni almeno fino a domenica. Lo segnalano le tre compagnie in rispettivi comunicati, in cui spiegano che offriranno ai passeggeri soluzioni flessibili, per i problemi provocati dal doppio terremoto che ha colpito il Venezuela.

Nel ribadire la solidarietà alle vittime dei terremoti, Iberia ha segnalato che questi hanno provocato notevoli danni nell’aeroporto internazionale di Maiquetia Simon Bolivar, per cui si valuterà la situazione per eventualmente riprendere i quattro collegamenti settimanali fra Madrid e Caracas dopo il 1 luglio.

Air Europa ha cinque voli settimanali Madrid-Caracas (e altrettanti in direzione contraria), mentre Plus Ultra ha tre voli settimanali tra la capitale iberica e Caracas e uno Tenerife-Caracas.

La presidente dell’Associazione di linee aeree in Venezuela (Alav), Marisela De Loaiza, citata dall’agenzia Efe, ha spiegato che gli aeroporti internazionali del Paese sono operativi, ad accezione di quello di Maiquetia, che è il più importante della zona.