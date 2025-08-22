In Croazia approda la celebre pedalata eroica

Il 20 e 21 settembre, per la prima volta, la Croazia sarà il palcoscenico di NOVA Eroica Istria – Truffle Tour, manifestazione dedicata a ciclisti amatoriali con biciclette da corsa d’epoca.

Sport, natura ed eccellenze gastronomiche locali, in connubio con l’accoglienza calorosa e il profumo del Mediterraneo, che – come recita il motto di Eroica – con i suoi colori diventa la cornice perfetta per lo spettacolo del ciclismo “della bellezza della fatica e del gusto dell’impresa”.

La prima edizione croata di NOVA Eroica si terrà nel nord-ovest dell’Istria, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi della regione: lungo l’antico tracciato della Parenzana, i partecipanti pedaleranno attraverso le località di Brtonigla, Buje, Crveni Vrh, Kanegra, Grožnjan, Oprtalj, Livade e Motovun. Il cuore dell’evento sarà Novigrad, punto di partenza e arrivo di tutti i percorsi, e centro di un ricco programma di eventi collaterali.

Circa l’80% del tracciato si snoda su strade bianche, rendendo questa esperienza una vera Eroica: impegnativa e affascinante, in perfetta armonia con i principi di uno sviluppo sostenibile e responsabile che valorizza l’autenticità dei paesaggi istriani.

Per tre giorni, Novigrad e il suo incantevole centro storico ospiteranno il Village, che sarà non solo punto di ritrovo per gli sportivi, ma offrirà anche l’occasione di incontrare espositori, scoprire i prodotti locali, ascoltare musica e partecipare a un ricco programma di eventi per tutte le età.

Sabato 20 settembre sarà dedicato alla MINI pedalata, pensata per famiglie e accompagnatori, e al Tour del Ciclo Club Eroica.

Domenica 21 settembre sarà invece il momento della sfida: tre percorsi, uno per ogni livello. La Truffles Route (150 km) e la Teran Route (100 km), entrambe con tratti cronometrati per chi ama mettersi alla prova, e la Malvasia Route (60 km).

Le iscrizioni sul sito: https://eroica.cc/it/nova-eroica-istria