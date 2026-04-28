In Iran si torna a volare, presto nuove destinazioni internazionali

L’AD dell’aeroporto internazionale ‘Imam Khomeini’ di Teheran ha affermato che nuove destinazioni verranno gradualmente aggiunte dopo che nei giorni scorsi era stata annunciata la ripresa dei voli internazionali dalla capitale iraniana.

Per il momento, sono operativi voli da Teheran a Istanbul, Pechino, Najaf e Muscat, ha detto l’AD dell’aeroporto, secondo quanto riferisce l’agenzia Fars.