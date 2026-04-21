In Qatar tornano a volare i vettori stranieri

Il Qatar ha annunciato la graduale ripresa dei voli operati da compagnie aeree straniere all’aeroporto di Doha. L’Autorità per l’aviazione civile ha comunicato di aver emesso “un avviso che annuncia la graduale ripresa delle operazioni delle compagnie aeree straniere nello Stato del Qatar”. Tale autorizzazione “fa seguito a un’attenta valutazione della situazione”, in cui “la sicurezza di tutti rimane l’assoluta priorità”.

Lo Stato del Golfo aveva chiuso lo spazio aereo dopo l’inizio dell’offensiva israelo-americana contro l’Iran il 28 febbraio, seguita da attacchi di rappresaglia da parte di Teheran contro i paesi vicini. Una parziale riapertura è avvenuta il 7 marzo ma limitatamente a Qatar Airways. L’8 aprile è entrato in vigore un cessate il fuoco tra Washington e Teheran e l’Iran ha cessato i suoi attacchi nella regione del Golfo.