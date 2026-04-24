Qatar Airways, ripartono i voli da Doha per Emirati e Siria

Qatar Airways ha annunciato la ripresa di voli tra Doha e alcune “destinazioni chiave” in Medio Oriente, come gli Emirati Arabi Uniti e la Siria. Il ripristino di questi collegamenti, si legge in un comunicato, è previsto da oggi per quanto riguarda le rotte Doha-Dubai e Doha-Sharjah e dal 1 maggio per quanto riguarda il collegamento Doha-Damasco.

“Queste riattivazioni fanno parte di un ripristino graduale della rete globale di Qatar Airways, basato sull’annuncio di metà aprile della compagnia aerea che conferma l’espansione del proprio programma di voli a partire dal 16 giugno 2026 verso oltre 150 destinazioni distribuite su sei continenti”, aggiunge la nota.