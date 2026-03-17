British Airways: voli sospesi per il Medio Oriente fino al 31 maggio

British Airways ha sospeso alcune rotte in Medio Oriente fino all’inizio di giugno a causa del protrarsi del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran.

I voli per Amman, Bahrein, Dubai e Tel Aviv sono stati temporaneamente cancellati fino al 31 maggio, mentre i voli per Doha rimangono sospesi fino al 30 aprile.

Un portavoce della compagnia ha dichiarato che “a causa della continua incertezza della situazione in Medio Oriente e dell’instabilità dello spazio aereo, e per fornire maggiore chiarezza ai nostri clienti, abbiamo esteso la riduzione temporanea del nostro programma di voli nella regione. Monitoriamo costantemente la situazione e siamo in contatto diretto con i clienti interessati per offrire loro diverse opzioni”. I voli per Riyadh e Jeddah in Arabia Saudita sono invece operativi.