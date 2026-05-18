Arsenale ridisegna il lusso nel viaggio ferroviario in Arabia Saudita

Dream of the Desert, il primo treno ultra-lusso dell’Arabia Saudita sviluppato da Arsenale, segna un’importante tappa del proprio percorso con l’apertura della sede a Riyadh e la nomina di Raffaele Breschi a DG di Dream of the Desert e CEO di Arsenale International. Questo passaggio segna una nuova fase di avanzamento del progetto nel Paese in vista del debutto previsto nel 2026.

L’apertura di una sede permanente a Riyadh consolida il radicamento del progetto all’interno dell’ecosistema turistico e dei trasporti dell’Arabia Saudita e rappresenta il primo headquarters internazionale di Arsenale, a conferma di un impegno strutturale e di lungo periodo sul territorio.

Operando dalla capitale, il team di progetto collaborerà a stretto contatto con i principali stakeholder nazionali – tra cui Saudi Arabia Railways (SAR), il Ministero dei Trasporti e dei Servizi Logistici, la Transport General Authority (TGA), il Ministero della Cultura (MOC), la Saudi Tourism Authority (STA) e Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) – per garantire la piena operatività e attivare le destinazioni lungo il percorso in vista dei viaggi inaugurali previsti per la fine del 2026.

Con l’avanzamento del progetto, Breschi supervisionerà l’intera progettazione di Dream of the Desert in Arabia Saudita, includendo lo sviluppo organizzativo, il coordinamento regolatorio, l’espansione del prodotto, la distribuzione, il talent development e la performance operativa.

Breschi porta con sé una consolidata esperienza nell’espansione internazionale e nello sviluppo dell’hospitality di lusso. È entrato in Arsenale Group nel 2023 come parte del team di leadership globale, dopo aver ricoperto ruoli senior focalizzati sulla crescita nell’area del Medio Oriente. In precedenza è stato Partner in McKinsey & Company, dove ha supportato sviluppatori globali ed enti sovrani nella definizione di strategie su larga scala nei settori turismo e hospitality.

In parallelo al ruolo di Direttore Generale di Dream of the Desert, Breschi è stato nominato CEO di Arsenale International, società attraverso la quale guida tutti i progetti del Gruppo Arsenale al di fuori dell’Italia. In questo contesto, Dream of the Desert si conferma progetto di punta del portafoglio internazionale del Gruppo.

“L’apertura della sede a Riyadh riflette il nostro impegno nel costruire il primo treno italiano, Dream of the Desert, dall’interno del Regno – ha detto Raffaele Breschi – La collaborazione con i partner nazionali ci consente di sviluppare un’esperienza ferroviaria distintiva a livello globale ma profondamente radicata nella cultura saudita: un progetto che valorizza paesaggi, patrimonio e ospitalità del Regno, definendo al contempo un nuovo standard per il turismo esperienziale nella regione”.

Progettato per ridefinire il lusso nel viaggio ferroviario a livello globale e valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale dell’Arabia Saudita, Dream of the Desert offrirà itinerari immersivi da uno a tre giorni attraverso il Paese, combinando hospitality di alta gamma a bordo ed esperienze curate a terra. Con un’estensione di oltre 1.300 chilometri sulla rete ferroviaria esistente del Regno, il percorso attiverà diverse destinazioni lungo il territorio, creando nuovi accessi ai paesaggi naturali e culturali attraverso itinerari dedicati e altamente curati.