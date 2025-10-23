In Tunisia oltre 9 milioni di turisti al 20 ottobre

La Tunisia ha registrato 9,057 milioni di turisti in arrivo dall’inizio dell’anno al 20 ottobre, con un aumento del 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Ufficio nazionale del Turismo tunisino, Mohamed Mehdi Hlaoui, indicando alla radio locale Mosaique fm come traguardo di fine anno la soglia degli 11 milioni di visitatori.

Nel dettaglio, Hlaoui ha sottolineato che la strategia punta a diversificare l’offerta verso segmenti culturali, ecologici, sportivi e di benessere, con l’obiettivo di allungare la stagione turistica oltre i mesi estivi. I dati mostrano un rafforzamento dei mercati europei, in crescita del 10,7%, trainati in particolare da Francia, Polonia e Regno Unito, mentre il mercato tedesco resta sotto osservazione. Un contributo significativo arriva anche dall’area maghrebina: gli arrivi dall’Algeria risultano in aumento di circa il 5%, mentre il mercato libico segna un balzo del 30% nei flussi di settembre e ottobre.

Sui mercati a lungo raggio, la Tunisia ha accolto finora 21mila turisti, in crescita del 17,9% rispetto al 2024, ma ancora al di sotto dei livelli del 2019. In quest’ottica è allo studio il rafforzamento dei collegamenti aerei, inclusa la disponibilità della compagnia di bandiera Tunisair a valutare un volo diretto con Pechino dal 2026.