Incidente sulla storica funicolare di Lisbona, 17 morti e 21 feriti

Un tragico incidente ha sconvolto Lisbona dvuto al deragliamento e allo schianto della funicolare di Gloria, che collega la parte bassa della città al Barrio Alto, molto usata dai turisti come dai lisbonesi. Il bilancio dei morti è già salito a 17 mentre i feriti sono 21, fra i quali 11 turisti stranieri. Per quanto riguarda la nazionalità dei feriti, si sa che c’è solo un ferito italiano, quattro portoghesi, due tedeschi, due spagnoli, una sudcoreana, un capoverdiano, un canadese, un francese, una svizzera e un marocchino, mentre di altri quattro feriti non si conosce ancora la nazionalità.

Secondo una prima ricostruzione, un cavo avrebbe ceduto, provocando il deragliamento e la caduta di uno dei due elevatori, quando era nel punto più alto del percorso. Un’altra delle ipotesi dei tecnici sull’origine dell’incidente è che non avrebbe funzionato il sistema frenante della vettura. Il vagone è andato a infrangersi contro un edificio adiacente i binari vicino la sottostante Plaza de los Restauradores, e si è accartocciato nell’impatto.

EPA/TIAGO PETINGA

Intanto, il Comune di Lisbona ha sospeso il servizio degli ascensori e funicolari della città per “realizzare ispezioni tecniche” dopo l’incidente dell’Elevador da Gloria. Il sindaco, Carlos Moedas, ha dato istruzioni alle imprese municipali di “sospendere immediatamente gli ascensori di Bica e Lavra e della funicolare del quartiere Graca”, che collegano la parte bassa a quella alta della città.

Il mezzo di trasporto iconico della capitale lusitana ha una capienza di 45 persone ed è utilizzato da circa un milione di utenti l’anno, sia turisti che residenti. La funicolare di Gloria era stata dichiarata monumento nazionale nel 2022 ed è uno dei vecchi mezzi di trasporto della città che ancora impiegati per salire alle colline di Lisbona. Già il 7 maggio del 2018 si era rischiato un incidente a causa di un guasto nel sistema di manutenzione, ma non ci furono vittime. Intanto secondo la stampa locale, l’ultima gara d’appalto per la manutenzione dell’Elevador da Glória era stata annullata pochi giorni fa da Carris, l’azienda pubblica che gestisce grande parte dei trasporti pubblici della capitale portoghese, poiché tutte le offerte ricevute erano superiori all’importo preventivato. I media portoghesi hanno ribattuto anche delle ripetute denunce da parte dei lavoratori dell’azienda, che secondo fonti sindacali avevano presentato numerosi reclami sulla necessità di effettuare l’adeguata manutenzione gli ascensori.