L’aeroporto peruviano Jorge Chávez è il più puntuale al mondo

21 Luglio 2026, 12:15

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epa12082193 An area of the new Jorge Chavez International Airport in Lima, Peru, 07 May 2025. The airport serving Lima will start operations on 01 June 2025. EPA/PAOLO AGUILAR

Il nuovo aeroporto internazionale Jorge Chávez di Lima è risultato il più puntuale al mondo nella categoria dei grandi scali, con il 92,67% dei voli partiti in orario nel giugno 2026. Lo rileva il rapporto mensile della società specializzata Cirium, che colloca lo scalo peruviano al primo posto della classifica globale a un anno dall’entrata in funzione del nuovo terminal. Il risultato rappresenta un miglioramento di oltre sette punti percentuali rispetto all’85,5% registrato nel 2025.

Da marzo l’aeroporto mantiene un indice di puntualità superiore al 90% ed è entrato nella top five mondiale in quattro degli ultimi cinque rapporti. Ogni mese il Jorge Chávez gestisce circa due milioni di passeggeri e 16.000 voli. Secondo Lima Airport Partners, concessionaria dello scalo, il risultato conferma l’efficienza della nuova infrastruttura e rafforza il ruolo di Lima come hub regionale per il traffico aereo in America Latina.

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