Air Transat rilancia il Perù dall’Italia via Canada

L’ampliamento dell’offerta intercontinentale verso l’America Latina continua a registrare nuove opportunità per il mercato del turismo e la rete agenziale. Air Transat, compagnia aerea rappresentata in Italia da REPHOUSE GSA, rilancia la rotta verso Lima, capitale del Perù e tra le mete più richieste della regione. Il collegamento sarà attivo dall’Italia fino a ottobre 2026 attraverso comodi voli in connessione via gli hub canadesi di Toronto o Montréal.

L’operativo prevede partenze da Roma Fiumicino con tre frequenze settimanali (mercoledì, sabato e domenica) e da Venezia con una frequenza settimanale il sabato. I voli per la capitale peruviana sono già aperti alle vendite e prenotabili su tutti i GDS principali. Inoltre, per sostenere il segmento trade e l’incoming/outgoing organizzato, il vettore e il suo GSA mettono a disposizione del canale agenziale quotazioni dedicate e tariffe competitive per le richieste di gruppo.