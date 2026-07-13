Lima sarà la sede di The World’s 50 Best Restaurants

Il 4 novembre la capitale peruviana Lima ospiterà The World’s 50 Best Restaurants, segnando un momento storico per l’evento: per la prima volta in assoluto dalla sua creazione, la cerimonia di svelamento della celebre graduatoria si terrà in America Latina. L’elenco è stilato dal 2002 tramite i voti di 1000 esperti indipendenti, tra cui chef, critici e ristoratori, e consolida il prestigio della metropoli che aveva già accolto nel 2013 e 2014 le rispettive edizioni regionali.

Attualmente il primo posto è occupato dal ristorante Maido dello chef Mitsuharu Tsumura, succeduto al Central di Virgilio Martínez, trionfatore nel 2023. “Bello che finalmente per la prima volta in America Latina si celebri a Lima”, ha commentato Tsumura. Il ministro del Commercio e Turismo, Berthin Gómez, ha precisato che questa designazione “segna un traguardo storico e posiziona il Paese come destinazione leader del turismo gastronomico a livello globale”.