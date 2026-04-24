Air Transat punta su Fiumicino: tornano i voli per Toronto e Montréal

Air Transat conferma il proprio impegno sul mercato italiano con la ripresa dei voli diretti da Roma Fiumicino verso il Canada. La compagnia, rappresentata in Italia da Rephouse GSA, ha riavviato i collegamenti stagionali con Toronto e Montréal, operativi da aprile fino a ottobre 2026, rafforzando così l’offerta tra la Capitale e il Nord America.

Il network prevede fino a 14 voli diretti settimanali complessivi tra Roma e le due principali città dell’Est canadese. Il collegamento Roma–Toronto è tornato operativo dal 17 aprile: inizialmente con tre frequenze settimanali, salirà a sei voli dal 18 giugno per arrivare a frequenza giornaliera dal 23 luglio fino al 24 ottobre.

Anche la rotta Roma–Montréal è ripartita il 18 aprile con cinque voli a settimana, che diventeranno giornalieri dal 19 giugno e resteranno attivi fino al 24 ottobre.

La programmazione estiva 2026 introduce inoltre nuove opportunità di viaggio grazie ai collegamenti in connessione via Toronto o Montréal verso destinazioni leisure molto richieste come Lima e Cancún. I voli per Lima saranno operativi tre volte a settimana, mentre Cancún sarà raggiungibile con frequenza giornaliera.

“Da 39 anni colleghiamo Roma al Canada, consolidando il ruolo strategico dell’aeroporto di Fiumicino come hub di riferimento – ha dichiarato Tiziana Della Serra, managing director di Rephouse e country manager di Air Transat in Italia – Per la stagione estiva 2026 rafforziamo ulteriormente la nostra presenza con voli diretti verso Toronto e Montréal, due città iconiche del Canada orientale, offrendo un prodotto competitivo e apprezzato per il rapporto qualità-prezzo”.

Soddisfazione anche da Aeroporti di Roma. “L’operativo di Air Transat su Roma rappresenta un elemento di grande rilievo per i flussi tra la Capitale e il Canada – ha commentato Federico Scriboni, aviation business development director di AdR – I collegamenti giornalieri per Toronto e Montréal rispondono alla forte domanda di traffico e confermano la solidità della collaborazione tra la compagnia e lo scalo romano”.

Per la stagione 2026 Air Transat amplia inoltre l’offerta di voli diretti tra Italia e Canada anche da altri aeroporti italiani. Da Venezia sarà attivo il collegamento per Toronto dal 2 maggio al 24 ottobre con due frequenze settimanali, che diventeranno tre dall’8 giugno al 12 settembre. Dall’11 giugno al 15 ottobre è previsto anche il volo diretto Lamezia Terme–Toronto con una frequenza settimanale, unico collegamento no-stop tra la Calabria e il Canada.