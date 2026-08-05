World Explorer lancia tre nuovi itinerari d’autore in Perù, Cile e Argentina

Coniugare la narrazione culturale, letteraria e cinematografica all’esperienza sul campo per trasformare il viaggio in un vero e proprio itinerario d’autore. È questa la filosofia alla base delle nuove proposte per il Sud America firmate dal tour operator World Explorer, che lancia tre programmi di viaggio dedicati alla riscoperta di Perù, Cile e Argentina costruiti attorno all’immaginario artistico, archeologico e naturale delle destinazioni.

I tre itinerari nel dettaglio:

Perù Explorer (14 giorni / 11 notti – da 3.450 € p.p.): Un percorso ispirato alla figura di Maria Reiche (protagonista del biopic del 2026 Lady Nazca). Il tour si snoda tra Lima, la Riserva di Paracas, le Isole Ballestas e il sorvolo sulle Linee di Nazca, per poi risalire verso Arequipa, il Lago Titicaca, Cusco, la Valle Sacra e Machu Picchu.

Cile Smart (12 giorni / 9 notti – da 4.380 € p.p.): Un itinerario che attraversa i luoghi simbolo di Pablo Neruda e Gabriela Mistral. Dalle vigne della Valle di Casablanca e l’atmosfera bohémienne di Valparaíso, il viaggio spazia dai paesaggi aridi del Deserto di Atacama (Valle della Luna, Salar e Geyser del Tatio) ai fiordi e ai ghiacciai della Patagonia nel Parco Nazionale Torres del Paine.

Argentina Explorer (15 giorni / 12 notti – da 5.860 € p.p.): Percorso incentrato sui forti contrasti geografici del Paese, partendo dalla Buenos Aires di Jorge Luis Borges (San Telmo, La Boca, Recoleta, Palermo) per proseguire verso la fauna marina di Penisola Valdés, la Terra del Fuoco a Ushuaia, i ghiacciai di El Calafate con il Perito Moreno e le Cascate di Iguazú.

Tutte le quote comprendono i voli intercontinentali e le coperture assicurative per annullamento, spese mediche e bagaglio.