Maiorca protesta contro overtourism, il 26 luglio maxi mobilitazione

“Maiorca è al limite e servono subito misure concrete contro il turismo di massa”. E’ l’appello lanciato dalla piattaforma civica ‘Menys turisme, més vida’ (Meno turismo, più vita), che ha consegnato alle amministrazioni un decalogo di proposte per ridurre l’impatto sull’isola, annunciando una nuova maxi mobilitazione di protesta per il 26 luglio a Palma di Maiorca.

“Da anni i cittadini scendono in piazza per denunciare che Maiorca è al limite – ha detto il portavoce Joan Femenia – Finora le istituzioni hanno risposto solo con dichiarazioni d’intenti, annunci vuoti e leggi piene di scappatoie. Ma sono finite le scuse: non ci fermeremo fino a che ogni istituzione usi le proprie competenze per cambiare rotta”.

Nel decalogo, la piattaforma chiede, tra l’altro, “un tetto chiaro e non negoziabile” al numero di veicoli che entrano nell’isola; una drastica riduzione dei voli; la moratoria su nuove infrastrutture turistiche; il limite allo sbarco di una sola ‘mega-crociera’ al giorno nei porti dell’isola; il blocco di nuove licenze per alloggi turistici; la riduzione dei posti letto autorizzati; una stretta sugli affitti turistici illegali; il divieto di acquisti speculativi di case da parte di non residenti e fondi di investimento; la destinazione dell’ecotassa ad alloggi sociali e ambiente e la fine della promozione turistica finanziata con fondi pubblici.

I residenti nell’arcipelago delle Baleari sono decisi protestare durante l’estate contro il sovraffollamento turistico e l’alto impatto su casa, traffico e risorse naturali. Mentre i flussi continuano a crescere: nel 2025 l’arcipelago ha registrato un nuovo record con oltre 19 milioni di visitatori (+1,7% sul 2024), di cui circa 13 milioni a Maiorca.