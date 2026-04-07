Maldive scacciano nubi su possibile default
07 Aprile 2026, 12:00
Le Maldive hanno rimborsato integralmente un prestito di 500 milioni di dollari contratto sotto forma di sukuk, o obbligazione islamica, dissipando i timori di un default da parte dell’arcipelago turistico dell’Oceano Indiano. Un pagamento di 24,68 milioni di dollari è stato effettuato per completare il rimborso del prestito, stipulato nel 2021.
Nonostante la ripresa del turismo dopo la pandemia di Covid-19, la situazione finanziaria delle Maldive rimane molto fragile, ostacolata da una grave carenza di valuta estera.
Il dicastero ha anche annunciato che l’obiettivo di crescita economica del 5,3% quest’anno potrebbe essere influenzato dalle conseguenze della guerra in Medio Oriente.