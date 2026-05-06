Mondiali 2026: in Usa prenotazioni al di sotto delle attese

A sei settimane dall’inizio dei Mondiali di calcio 2026, gli hotel in molte città ospitanti negli Stati Uniti registrano prenotazioni ben al di sotto delle attese, in alcuni casi (come nell’area metropolitana di Kansas City) inferiori addirittura ad un’estate normale. A riferirlo un’indagine della American Hotel and Lodging Association riportata da Npr, secondo cui quasi l’80% delle strutture segnala livelli inferiori alle previsioni, nonostante oltre cinque milioni di biglietti già venduti.

Pesano il calo dei viaggiatori internazionali e cancellazioni da parte della Fifa, mentre tra gli operatori cresce la preoccupazione per politiche sui visti, costi elevati e controlli più rigidi alle frontiere. I Mondiali si svolgeranno tra Stati Uniti, Canada e Messico, con ben 11 città americane che ospiteranno le partite. Inoltre, gli Usa celebreranno il 250mo anniversario della firma della Dichiarazione d’Indipendenza, un evento che si prevedeva avrebbe generato un ulteriore afflusso di visitatori stranieri. Gli organizzatori difendono le stime e parlano di domanda “senza precedenti”, ma il boom turistico atteso non sembra concretizzarsi.