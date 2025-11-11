New Delhi sotto choc, Forte Rosso chiuso per tre giorni

Il Forte Rosso di New Delhi, luogo simbolico della città indiana e meta ogni giorno di migliaia di turisti, rimarrà chiuso ai visitatori per i prossimi tre giorni. La decisione è stata presa dopo l’esplosione di ieri di un’auto vicino alla stazione della metropolitana a poche centinaia di metri dal Forte Rosso causando 8 morti e 20 feriti.

Il forte scoppio, ha riferito la polizia, è avvenuto poco prima delle 19 ore locali (erano le 14.30 in Italia), quando il veicolo, una Hyundai i20 su cui viaggiavano tre persone, si è fermata – prima di scoppiare – a un semaforo nei pressi della stazione metro più vicina all’antica fortezza, dalle mura di arenaria rossa, simbolo dell’indipendenza indiana e della sovranità nazionale dove ogni anno, il 15 agosto, il primo Ministro indiano innalza la bandiera nazionale e tiene un discorso alla nazione.

Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’esplosione nè conferme su un possibile atto doloso. Mentre proseguono le indagini le autorità hanno elevato al massimo l’allerta in luoghi considerati critici della zona, ma anche in altri località simbolo del Paese, come il Taj Mahal, a oltre 200 chilometri dalla capitale.