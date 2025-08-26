Non solo spiagge e safari, lo Sri Lanka punta sul turismo dei casinò

Lo Sri Lanka è noto per le sue spiagge incontaminate, i safari naturalistici e gli antichi siti buddisti. Adesso però la destinazione ha deciso di puntare su un nuovo tipo di turismo, quello dei casinò, per attrarre grandi scommettitori da India e Cina.

L’idea è stata fortemente voluta dal presidente Anura Kumara Dissanayake, al suo primo anno di mandato presidenziale. Già all’inizio di agosto, Dissanayake ha inaugurato a Colombo il casinò City of Dreams, un compresso da oltre un miliardo di euro, joint venture tra John Keells Holdings e Melco Resorts & Entertainment, cons Macao. Il lancio del primo resort integrato dell’Asia meridionale è stato celebrato dalla star di Bollywood, Hrithik Roshan, che si è esibito ballando canzoni hindi di successo davanti a una folla adorante.

Inoltre, il presidente Dissanayake ha fatto approvare una legge per regolamentare il gioco d’azzardo, compresi i casinò, a dimostrazione dell’importanza che attribuisce al settore. L’obiettivo è aumentare gli arrivi turistici del 50%, portandoli a 3 milioni quest’anno, e facendo levitare i ricavi del settore a 5 miliardi di dollari (4,3 miliardi di euro) dai 3,7 miliardi di dollari dell’anno scorso.