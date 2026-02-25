Nuovo record di turisti in Grecia, 38 milioni nel 2025

Nel 2025 la Grecia ha accolto 37,98 milioni di turisti: un aumento del 5,6% rispetto ai 35,95 milioni registrati nel 2024. È quanto si apprende dai dati della Banca centrale della Grecia diffusi in un comunicato. In particolare, gli arrivi di turisti provenienti dall’Ue sono aumentati del 2,8%, mentre i visitatori extra Ue sono aumentati del 10%. I dati provvisori non includono il traffico delle navi da crociera.

Per la ministra del Turismo, Olga Kefalogianni, il 2025 si è rivelato “l’anno migliore di sempre” per uno dei settori cardine dell’economia ellenica. Parlando con l’emittente statale Ert, la ministra del Turismo ha dichiarato che le entrate derivanti dal settore hanno raggiunto i 23,6 miliardi di euro nel 2025, con un aumento di quasi il 10% rispetto all’anno precedente. I primi dati suggeriscono che anche il 2026 sarà “un anno positivo”, ha affermato la ministra.