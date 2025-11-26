Parigi, al via restyling della Gare de Lyon

La Gare de Lyon di Parigi, tra le principali stazioni ferroviarie della capitale francese, da cui partono e arrivano, tra l’altro, i collegamenti con l’Italia, si rifà il trucco. Comincia da oggi una vasta campagna di rinnovamento per migliorare, in particolare, le connessioni con gli altri mezzi di trasporto di Parigi, a cominciare dalla metropolitana, e potenziare l’offerta commerciale all’interno della stazione, si legge in una nota diffusa da SNCF Gares et Connexions.

I lavori dureranno quattro anni, fino al 2029, e si aggiungono a quelli già in corso fino al 2027 per il restauro della storica facciata della Gare de Lyon. L’opera di ammodernamento costerà, in totale, 64 milioni di euro in larga parte finanziati da SNCF Gares et Connexion (64%), la regione Ile-de-France (18%) e lo Stato francese (8%). La Gare de Lyon accoglie 145 milioni di viaggiatori all’anno, terza stazione parigina, dietro alla Gare du Nord (290 millioni), e la Gare Saint-Lazare (153 milioni). E’ qui, tra l’altro, che operano i treni Frecciarossa in servizio tra Italia e Francia.