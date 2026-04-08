Perù, riprende il treno per Machu Picchu dopo frana e lavori

È stato ripristinato in Perù il servizio ferroviario tra Machu Picchu Pueblo e Hidroeléctrica, interrotto nei giorni scorsi da un “huaico”, ovvero una colata di fango e detriti provocata dalle forti piogge, nella zona di Mandor, nel dipartimento di Cusco. La riapertura consente di ristabilire uno dei collegamenti più utilizzati dai viaggiatori diretti al sito archeologico, in particolare dai turisti che scelgono l’accesso amazzonico come alternativa più economica alla rotta tradizionale.

I lavori di ripristino, riportano i principali media peruviani, sono stati completati da Ferrocarril Transandino, permettendo a PeruRail di riattivare il servizio. Il ministro del Commercio Estero e del Turismo, José Reyes, ha assicurato che il flusso di visitatori verso Machu Picchu è rimasto su livelli regolari durante la Settimana Santa, anche perché durante l’emergenza ha continuato a operare l’accesso principale da Ollantaytambo.