Il 2026 inizia bene per Mapo Travel, trainano le novità di prodotto

Mapo Travel si appresta a chiudere il primo trimestre 2026 in positivo, nonostante le difficoltà del settore, legate alla situazione internazionale e al conflitto in Medio Oriente. Se il 2025 si era chiuso con più di 35mila clienti serviti e un fatturato in crescita del +30%, per quest’anno l’obiettivo del tour operator è di superare i 50.000 clienti.

“I primi riscontri positivi li abbiamo avuto alla BIT di Milano e alla BTM di Bari dove abbiamo incontrato tanti agenti di viaggio e presentato le novità di prodotto. Su tutte l’apertura delle vendite nelle cinque strutture a marchio Mapo, il lancio dei tour in Tunisia, i viaggi con accompagnatore dall’Italia per Perù e Kenya ad agosto e per il Giappone a novembre”, spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel.

Il Mare Italia e la Puglia restano centrali nei progetti di sviluppo del tour operator. Di contro, continua a crescere anche il lungo raggio con il brand Mapo World che a fine marzo festeggia i primi tre anni di attività.

“Lato mare – continua la GM di Mapo – continuiamo ad investire in strutture a misura d’uomo per garantire maggiore qualità, personalizzazione e sartorialità del prodotto. Ad oggi sono cinque quelle a gestione diretta: il Mapo Village Plaia di Ostuni, il Mapo Resort Villa Hermosa di Porto Cesareo, il Mapo Hotel Santa Lucia di Santa Cesarea Terme, il Mapo Hotel Club Perla di Casalabate e il Residence San Bull di Metaponto, quest’ultima in Basilicata”.

A livello internazionale, l’Egitto resta tra i best seller, Thailandia e Giappone sono tra le destinazioni più richieste, mentre le sorprese arrivano dall’apertura del mercato sudamericano con Perù in testa.

“I nostri capisaldi sono la vicinanza alle agenzie di viaggio, uno staff di professionisti, l’assistenza ai clienti gestita direttamente, che in queste settimane è riuscita a supportare al meglio i clienti in viaggio nelle zone calde del Medio Oriente, il forte orientamento alla costruzione dei pacchetti in maniera artigianale, il supporto continuo sia in fase di vendita che nel post vendita”, aggiunge il direttore commerciale Fabrizio Celeghin.

Proseguono anche gli appuntamenti di formazione con le agenzie di viaggio in tutta Italia. Giovedì 26 marzo l’incontro tra i product specialist di Mapo, in collaborazione con Air France – KLM, e un gruppo selezionato di agenti per una serata tra arte e cultura. Il 31 marzo, negli spazi dell’aeroporto di Cuneo Levaldigi, in collaborazione con Air Arabian e l’Ente del turismo marocchino, un evento per presentare proprio le nuove partenze e i tour pensati per il Marocco.