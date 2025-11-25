Record di americani in viaggio per Thanksgiving, +2% rispetto 2024

Lo shutdown e disagi, soprattutto nei trasporti aerei, non hanno scoraggiato gli americani dal mettersi in viaggio per il Thanksgiving, il Giorno del Ringraziamento. Secondo Aaa, l’equivalente dell’Aci negli Stati Uniti, quasi 82 milioni di persone partiranno durante il periodo festivo, ossia tra il 25 e il 30 novembre. Si tratta di un incremento del 2%, pari a 1,6 milioni di viaggiatori, rispetto al 2024.

La maggior parte di questi (il 90%) si sposterà in auto soprattutto a causa dell’aumento delle tariffe aeree. Sono invece scesi i prezzi per il noleggio di una macchina e quelli dei pernottamenti in albergo. Il prezzo del carburante è pressoché invariato. E nonostante gli aumenti, anche le principali compagnie aeree statunitensi prevedono un numero di passeggeri da record, oltre 31 milioni tra il 21 novembre e 1 dicembre, secondo Airlines for America, gruppo che rappresenta i vettori statunitensi.

I giorni più trafficati saranno la domenica successiva al Thanksgiving (quest’anno cade il 27 novembre, ndr) con 3,4 milioni di passeggeri, e il lunedì, con circa 3,1 milioni. Le compagnie aeree hanno ripreso le regolari operazioni di volo dopo il 12 novembre, il giorno in cui è terminato lo shutdown. Il governo Usa è rimasto ‘chiuso’ per 43 giorni, il periodo più lungo della storia, e circa sei milioni di americani, tra cancellazioni e ritardi nei voli, ne hanno pagato le conseguenze.