Risultati da record per Dubai, +6% rispetto al I semestre del 2024

Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai (DET), la città ha accolto 9,88 milioni di visitatori internazionali da gennaio a giugno 2025, con un aumento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un risultato che riflette l’evoluzione costante dell’offerta turistica dell’emirato, guidata da sinergie pubblico-privato di grande impatto e sostenuta da una solida strategia di marketing globale.

Secondo i dati di DET, i mercati di prossimità del CCG e dell’area MENA hanno totalizzato il 26% dei visitatori complessivi di Dubai da gennaio a giugno 2025, con rispettivamente 1,51 milioni (15%) e 1,12 milioni (11%) di arrivi. L’Europa occidentale è stata il più grande mercato di provenienza di Dubai con 2,12 milioni di visitatori, pari a una quota complessiva del 22%, seguita dalla CSI e dall’Europa orientale con 1,52 milioni (15%). La regione dell’Asia meridionale ha registrato 1,44 milioni (15%), mentre l’Asia nordorientale e sudorientale hanno totalizzato 894.000 visitatori (9%), seguita dalle Americhe con 689.000 (7%), dall’Africa 404.000 (4%) e dall’Australasia 176.000 (2%).

“La performance turistica di Dubai riflette la forza delle partnership fra settore pubblico e privato, oltre al potere della comunità; fattori determinanti nel mostrare l’offerta della destinazione di Dubai al mondo. I nostri residenti, le imprese e i visitatori hanno svolto un ruolo di supporto nel nostro successo turistico, con le loro voci autentiche e il loro genuino sostegno alla promozione della città e delle sue esperienze uniche. Dubai è diventata ancora più accessibile, con un’infrastruttura solida e un ambiente favorevole agli affari che promuove la collaborazione, mentre un calendario annuale di eventi leisure, trade e MICE ha ulteriormente diversificato la gamma di visitatori della città e generato un impatto economico significativo. In collaborazione con i nostri principali stakeholder, continuiamo a impegnarci per migliorare la qualità della vita dei visitatori e dei residenti attraverso lo sviluppo delle infrastrutture e gli investimenti sempre maggiori per attrarre un nuovo pubblico internazionale”, ha detto Issam Kazim, CEO della Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (Visit Dubai), parte di DET.

Grazie a un’offerta unica, alla sicurezza e alla connettività, Dubai ha mantenuto il suo status di destinazione di viaggio preferita per i visitatori provenienti sia dai mercati tradizionali che da quelli emergenti. Ad accrescere l’attrattiva per il pubblico internazionale è la costante evoluzione ed ampliamento del portfolio di strutture ricettive, che garantiscono qualità a tutti i livelli di prezzo. Nei primi sei mesi del 2025, la città ha ampliato la sua offerta alberghiera con nuove aperture in tutti i segmenti e in varie località, tra cui Jumeirah Marsa Al Arab a Umm Suqeim, Cheval Maison a Expo City, The Biltmore Hotel Villas a Al Barsha e Vida Dubai Mall a Downtown Dubai.

I dati di DET hanno rivelato che il settore alberghiero dell’emirato ha ottenuto risultati fortemente positivi in tutte le metriche dell’ospitalità. Da gennaio a giugno 2025, l’occupazione media degli hotel di Dubai si è attestata all’80,6%, rispetto al 78,7% dello stesso periodo del 2024. I pernottamenti totali sono aumentati del 4%, con 22,24 milioni alla fine del primo semestre 2025, rispetto ai 21,35 milioni del primo semestre 2024, con una durata media del soggiorno degli ospiti di 3,71 notti. La tariffa media giornaliera (ADR) è salita a 584 AED durante il primo semestre, con un aumento del 5% rispetto al 2024, mentre il RevPAR è cresciuto del 7% rispetto allo scorso anno, passando da 439 a 471 AED. Nel frattempo, il totale delle camere disponibili a Dubai ha raggiunto 152.483 alla fine di giugno 2025, con ben 822 proprietà.

Nel I semestre del 2025 Visit Dubai ha lanciato una serie di campagne, tra cui “Find Your Story”, con Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi; “Dubai. That’s how you summer”; “Dubai, Ready for a Surprise?”, con la coppia di celebrità indiane Virat Kohli e Anushka Sharma e “Dubai, Who’s Ready?” con gli attori sudcoreani Park Seo Jun, Choi Woo Shik e Park Hyung Sik. Queste campagne di marketing dinamiche e globali continuano a essere un fattore chiave che incentiva al viaggio, promuovendo Dubai a un nuovo pubblico internazionale.

La gastronomia si conferma un pilastro dell’offerta turistica di Dubai, sia per i visitatori internazionali sia per gli investitori, grazie a una scena culinaria variegata e costantemente riconosciuta a livello globale. La quarta edizione della Guida MICHELIN di Dubai è stata presentata a maggio e include un totale di 119 ristoranti che riflettono 35 cucine diverse, tra cui i primi ristoranti a tre Stelle della città: FZN by Björn Frantzén e Trèsind Studio.

Per consultare il report completo visitare il sito: www.dubaidet.gov.ae