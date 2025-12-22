Etna Sky, da Lo Bianco a Caminita ecco i soci di Manlio Messina

Emergono i primi dettagli su Etna Sky, la compagnia aerea siciliana annunciata su Facebook dall’ex assessore regionale al Turismo Manlio Messina all’inizio di dicembre, che si prepara a far volare i siciliani a prezzi ridotti.

Secondo la stampa locale, dopo essere stata costituita a Milano l’1 dicembre nello studio di un notaio di origini catanesi, Carlo Saggio, la Etna Sky Holding è stata iscritta alla Camera di commercio il 10 dicembre. Presidente del cda è Manlio Messina. La società al momento ha un capitale di 20mila euro che appresenta una base di partenza per arrivare a investimenti da 20 milioni, grazie all’apporto di una serie di finanziatori che diventeranno soci. “Saranno tutti siciliani, tranne uno che è romano e un altro che è lombardo”, ha spiegato Messina.

Nel corso di un’intervista, secondo quanto riferisce qds.it, il parlamentare ha anche reso noto che al momento il capitale sociale è condiviso con Angelo Lo Bianco, in passato direttore generale di WindJet e consulente di Airgest, la società che gestisce l’aeroporto di Trapani. Dalla visura camerale di Etna Sky Holding, che ha sede in via Galermo a Catania, in un immobile di proprietà di Messina, risulta un terzo socio. Si tratta del palermitano Gaetano Caminita, protagonista con Lo Bianco di Ital Gsa, azienda costituita nel 2021, a cui è legato anche il marchio TourSea.

La società di Lo Bianco e Caminita fino a maggio aveva sede legale in provincia di Catania, poi è stata trasferita a Palermo. Il cambio è arrivato quando Ital Gsa ha firmato una partnership con Mayfair Jets, società fondata a Dubai, negli Emirati Arabi, nel 2020 e inseritasi nel settore dei voli charter commerciali e dei jet privati. Nello specifico Mayfair Jets ha firmato con i soci di Manlio Messina in Etna Sky Holding un accordo per essere punto di riferimento con l’obiettivo di potenziare le vendite in Italia. Per Lo Bianco, “Mayfair Jets potrà diventare un cliente di Etna Sky e questo darà un tocco di internazionalità alla compagnia siciliana”.