Spagna, macchinisti proclamano tre giorni di sciopero

In Spagna il sindacato dei macchinisti Semaf (il più importante del settore ferroviario) ha proclamato tre giorni di sciopero – il 9, 10 e 11 febbraio – come la “sola via legale” che gli resta per recuperare “gli standard di sicurezza del sistema ferroviario”.

La decisione arriva dopo i tre incidenti ferroviari che in appena tre giorni hanno scosso la Spagna, scatenando polemiche sulla sicurezza della rete. Mentre dall’indagine sulla sciagura di Adamuz, dove un ‘Frecciarossa’ Iryo deragliato ha colpito un convoglio Avia, causando almeno 43 morti accertati, emergono nuovi inquietanti elementi.

“Abbiamo riscontrato incisioni di circa un millimetro dei primi vagoni dell’Iryo e segni analoghi anche su altri due o tre treni transitati prima sullo stesso tratto”, ha rivelato il ministro dei Trasporti, Oscar Puente, spiegando che restano da chiarire le cause: “Se c’era qualcosa sui binari o la stessa ferrovia stava iniziando a rompersi”. Le abrasioni confermerebbero la tesi di un cedimento dei binari ad Adamuz, al chilometro 318 della linea di alta velocità Madrid-Siviglia.