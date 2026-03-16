SiVola e Fujifilm lanciano viaggio fotografico ‘on the road’ in Andalusia

SiVola lancia un nuovo itinerario, il viaggio fotografico in Andalusia, in programma dal 31 marzo al 7 aprile, in collaborazione con Fujifilm Italia. Un itinerario immersivo che unisce viaggio e fotografia pensato per chi desidera vivere la Spagna più autentica tra workshop di street photography e sessioni pratiche alla ricerca dell’inquadratura perfetta sotto la guida di Lorenzo Catena, fotografo e Fujifilm Ambassador, specializzato in storytelling e composizione narrativa.

Tutti i partecipanti riceveranno in dotazione fotocamere mirrorless Fujifilm delle gamme iconiche, Serie X e GFX, così da poter seguire al meglio ogni workshop e sperimentare sul campo la tecnologia Fujifilm. La versatile Serie X dal carattere compatto è ideale per il reportage on the road, il Sistema Large Format GFX, è per chi desidera spingersi oltre nella qualità dell’immagine. Inoltre, grazie all’integrazione con Fujifilm X App, i partecipanti potranno importare rapidamente gli scatti sul proprio smartphone, facilitando condivisione e confronto in tempo reale.

Durante il viaggio, ogni giornata alternerà momenti di workshop a sessioni di pratica sul campo per apprendere le tecniche di street photography in modo naturale e progressivo, immergendosi nei contesti attraversati. Il workshop sarà fortemente orientato su tre dimensioni: la composizione fotografica, il rapporto dell’uomo con lo spazio (urbano e naturale) e l’approccio relazionale con le persone e le attività locali.

“Questo nuovo itinerario nasce dalla collaborazione tra due realtà che condividono la stessa curiosità verso il mondo. Da un lato SiVola, che ha fatto del viaggio esperienziale il cuore della propria identità, e dall’altro Fujifilm, che da sempre interpreta la fotografia come linguaggio universale capace di raccontare culture e persone – commenta Micol Puzio, Head of Partnerships di SiVola -Il risultato di questa sinergia con Fujifilm è una nuova esperienza che aggiunge valore alla nostra proposta di viaggi, in cui i partecipanti possono vivere appieno i luoghi visitati, portando a casa non solo ricordi, ma anche competenze concrete per immortalarli nel modo più efficace”.

“La collaborazione con SiVola prosegue ormai da alcuni anni e nasce dalla visione comune, per cui la fotografia risulta essenziale per catturare e raccontare momenti unici come quelli che si vivono viaggiando – dice Giulia Marirossi, Marketing Communication Specialist Fujifilm Italia S.p.A. – L’amore per la fotografia è la nostra missione da sempre, con iniziative come i viaggi fotografici cerchiamo di trasmettere il nostro impegno e supportare gli utenti nell’approfondimento di questa passione. Il viaggio fotografico è dunque un format che vogliamo promuovere per arricchire l’esperienza del viaggiatore e per coinvolgere un pubblico sempre più giovane e curioso, utilizzando fotocamere e non smartphone”.

L’itinerario partirà da Malaga per poi proseguire verso Granada, tra atmosfere moresche, mercati di spezie, flamenco e l’imponente Alhambra. Tra le altre tappe, un altro gioiello del Sud della Spagna, Ronda, arroccata sulla gola del fiume Guadalevín, ma anche il Caminito del Rey – uno dei sentieri più affascinanti ed elettrizzanti di tutta Europa – fino ad arrivare a Cordoba e Siviglia. La scelta dell’Andalusia per questa tipologia di viaggio non è casuale: crocevia di culture e città vibranti, offre scenari umani e architettonici di grande intensità, particolarmente adatti alla fotografia.

Il periodo di viaggio coincide inoltre con la Semana Santa, uno dei momenti più suggestivi e intensi della tradizione spagnola. Le celebrazioni, riconosciute dal governo come “Feste di interesse turistico internazionale”, trasformano le città del sud in scenografie sorprendenti, tra processioni notturne, musica sacra, candele, e costumi tradizionali: un’occasione unica per conoscere e raccontare attraverso le immagini la Spagna più tradizionale.