Tunisia, oltre 10 mln di turisti da gennaio a novembre

La Tunisia ha superato quota 10,033 milioni di visitatori tra il 1 gennaio e il 20 novembre 2025, con un aumento del 10,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, secondo gli indicatori diffusi dal ministero tunisino del Turismo. Sul fronte economico, le entrate turistiche hanno raggiunto “quasi 7 miliardi di dinari” ( 2,12 mld euro) nei primi nove mesi dell’anno, in crescita dell’8,3% rispetto al 2024, segnala lo stesso ministero.

La dinamica, secondo Tunisi, è sostenuta dai mercati europei e da una strategia di diversificazione: il mercato britannico registra un aumento del 40,1% con circa 415 mila visitatori, quello francese arriva a 1,070 milioni (+6,4%), mentre Italia e Canada avanzano rispettivamente dell’8,6% (147.531 arrivi) e dell’11% (34.985). Sul capitolo dei mercati emergenti, il ministero attribuisce risultati “visibili” alla politica di apertura, citando l’incremento dei visitatori cinesi del 18,6% fino a 24.268 arrivi e l’avvio di campagne più mirate verso i Paesi del Golfo.

Il ministero lega inoltre la crescita al rafforzamento dell’offerta, con enfasi su segmenti come benessere, deserto, avventura e turismo culturale, e cita aperture alberghiere previste, tra cui strutture cinque stelle a Tabarka e Tozeur.