Turismo cinese in Giappone crolla fino al 60%

Con l’avvio del Capodanno lunare cinese e il record previsto di 9,5 miliardi di spostamenti di passeggeri, il Giappone potrebbe registrare un calo fino al 60% delle presenze turistiche, a causa delle crescenti tensioni diplomatiche su Taiwan. Secondo le rilevazioni del comparto, i flussi internazionali mostrano infatti un netto spostamento verso Russia, Tailandia, Australia e Corea del Sud.

Le prenotazioni per la Russia sono più che raddoppiate rispetto all’anno precedente, anche grazie alla decisione di Mosca di eliminare i visti per i cittadini cinesi a dicembre, mentre secondo l’indagine di Trip.com anche l’Australia registra un incremento superiore al 100% delle presenze cinesi, con la crescita dei passeggeri sui voli internazionali che sfiora il 10%.

Il quadro si fa più complesso per il Paese del Sol Levante: i dati di Flight Master indicano una contrazione di quasi il 50% dei voli dalla Cina nella settimana dal 2 febbraio, con 58 rotte cancellate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il calo riflette l’escalation diplomatica innescata dalle dichiarazioni della premier giapponese Sanae Takaichi, lo scorso novembre, sul possibile intervento militare in caso di crisi a Taiwan. Pechino ha risposto con avvisi di sicurezza e appelli a turisti e studenti a evitare il Paese vicino.

Secondo le statistiche dell’Organizzazione nazionale del turismo giapponese (Jnto), nei primi tre trimestri del 2025 il numero di turisti cinesi ha raggiunto quota 7.487.000, pari al 23,66% del totale dei viaggiatori stranieri. Prima della recente frenata, i visitatori dalla Cina rappresentavano una fetta importante delle vendite duty‑free nei grandi magazzini giapponesi e una quota rilevante della spesa estera in Giappone, pari a circa il 25% nel 2024.

Una analisi del Nomura Research Institute rileva che una prolungata flessione dei turisti cinesi potrebbe tradursi in una limatura del Pil giapponese tra lo 0,29% e lo 0,36% in termini percentuali, a fronte della riduzione dei ricavi da turismo e consumi ad esso correlati.