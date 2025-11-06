Usa, da venerdì tagli al traffico aereo in 40 aeroporti
06 Novembre 2025, 12:32
Il Dipartimento dei Trasporti annuncia che a partire da venerdì 7 novembre ridurrà del 10% il traffico aereo in 40 aeroporti americani se lo shutdown continuerà. Lo ha detto il ministro dei Trasporti Sean Duffy. Lo shutdown è giunto al 36esimo giorno, divenendo il più lungo della storia americana.
A causa dello shutdown i controllori di volo non ricevono lo stipendio e questo provoca carenze di personale e conseguenti ritardi.
