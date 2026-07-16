Vietnam, a fine 2026 apre il nuovo aeroporto di Long Thanh

Il Vietnam si appresta a inaugurare il suo più ambizioso progetto aeroportuale: Long Thanh International Airport, un hub da quasi 13 miliardi di dollari che punta a competere con i migliori scali del sud-est asiatico, incluso il Changi Airport di Singapore. Come riporta Vietnam Express, il nuovo aeroporto, localizzato a 40 chilometri a est di Ho Chi Minh City, nella provincia di Dong Nai, è destinato a decongestionare il sovraccarico Tan Son Nhat, attuale hub internazionale della metropoli asiatica.

La prima fase, con una capacità di 25 milioni di passeggeri e 1,2 milioni di tonnellate di merci l’anno, dovrebbe aprire ufficialmente a dicembre 2026 dopo una serie di prove operative tra settembre e novembre. Il progetto, gestito da Airports Corporation of Vietnam, ha superato una fase critica a giugno con l’attivazione dell’alimentazione elettrica principale. Al momento risulta completato circa il 76% dei lavori, con la pista già operativa e il terminal passeggeri in fase di allestimento interno. Una volta a regime, Long Thanh avrà quattro terminal e quattro piste, con un potenziale di 100 milioni di passeggeri annui, posizionando il Vietnam come hub aeroportuale di primo piano nella regione.