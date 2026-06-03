Originaltour rilancia il lungo raggio con nuovi tour in Asia

Originaltour rafforza la propria programmazione di lungo raggio ampliando l’offerta dedicata all’Asia con nuovi itinerari in India, Cina e Indonesia, che si affiancano alle proposte già consolidate per Malesia, Sri Lanka, Vietnam, Laos e Cambogia.

Il tour operator romano, che quest’anno celebra 37 anni di attività, punta su viaggi di gruppo e individuali personalizzabili, con partenze a date fisse e guide parlanti italiano fino alla fine del 2026.

“Originaltour è nato programmando le destinazioni orientali di lungo raggio e oggi abbiamo deciso di investire nuovamente su queste mete, incrementando la nostra offerta sul mercato italiano nel rispetto della nostra filosofia, fatta di attenzione ai dettagli e alle esperienze autentiche”, sottolinea Loredana Arcangeli, direttore generale di Originaltour.

Tra le novità dedicate all’India figurano itinerari che combinano grandi classici e località meno conosciute, come Amritsar con il celebre Tempio d’Oro, oltre a tour nel Kerala con navigazioni a bordo delle tradizionali houseboat Ketuvallam. In programma anche il viaggio “India e le tribù dell’Orissa e Kolkata”, proposta privata e personalizzabile tra villaggi, mercati e comunità tribali dell’India orientale.

Per la Cina, Originaltour propone circuiti che abbinano le principali città e attrazioni culturali a escursioni naturalistiche, tra cui il Parco Forestale di Zhangjiajie, noto per aver ispirato le ambientazioni del film Avatar’.

Ampio spazio anche all’Indonesia, destinazione storica per l’operatore, con tour in italiano a Bali e Yogyakarta e un itinerario di otto giorni tra Java e Bali, comprensivo delle visite ai templi di Borobudur e Prambanan.

Per l’estate, il catalogo include inoltre un tour di gruppo in Sri Lanka con partenze tra giugno e settembre. Il programma comprende safari nel Yala National Park, escursioni in barca tra le mangrovie del fiume Madu, altipiani ricchi di piantagioni e visite ai principali siti UNESCO dell’isola, inclusa Colombo.

Tra le proposte speciali figura infine il tour in Malesia con partenza il 13 agosto da Roma e Milano: un itinerario che attraversa Malacca e il Taman Negara, la più antica foresta pluviale del mondo, con soggiorno finale mare sull’isola di Redang. Quote a partire da 2.890 euro con volo intercontinentale incluso.