Vietnam, a rischio i treni della celebre Train Street

Le autorità di Hanoi propongono di sospendere il passaggio dei treni passeggeri attraverso la celebre Train Street, la strada dei bar sui binari diventata simbolo turistico della capitale vietnamita.

Come riferisce Vietnam News, il Comitato popolare municipale ha infatti chiesto di modificare il servizio ferroviario nazionale nella tratta urbana tra la stazione di Hanoi e quella di Gia Lam, trasferendo la gestione dell’infrastruttura ferroviaria di quel tratto alla città entro il secondo trimestre del 2026.

La cosiddetta Train Street, dove i caffè si allineano a pochi centimetri dai binari, ha attirato negli ultimi anni un gran numero di visitatori stranieri, affascinati dai video e dalle foto dei treni che sfrecciano tra i tavolini. Tuttavia, l’esperienza ha sollevato serie preoccupazioni di sicurezza, con le autorità che più volte hanno richiuso temporaneamente i locali o allontanato i turisti per evitare incidenti. Il Comune sottolinea che la proposta fa parte di un più ampio piano di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico urbano, in particolare attorno al celebre ponte Long Bien.

Le autorità intendono sviluppare spazi culturali e turistici sotto gli archi di pietra della linea ferroviaria elevata, già parzialmente trasformati in aree artistiche e locali, e studiare soluzioni di design per la futura Linea metropolitana 1, per tutelare il tessuto storico della capitale.