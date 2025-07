VisitMalta Incentives & Meetings lancia sito dedicato all’offerta MICE

VisitMalta Incentives & Meetings (VMIM) annuncia il lancio del suo nuovo sito web creato specificamente per offrire uno strumento utile agli operatori turistici internazionali specializzati nel segmento MICE che vogliono organizzare un evento a Malta. La piattaforma fornisce informazioni essenziali, strumenti, ispirazione e permette di entrare in contatto con i fornitori maltesi.

Il progetto mostra tutte le attrattive della destinazione e le moderne infrastrutture che la rendono una meta ideale per il MICE.

Il sito web fa parte di un approccio di marketing completo che VMIM implementa per mantenere una forte visibilità attraverso i principali canali a livello internazionale. Operando dalla sede centrale a Malta mentre sfrutta la rete internazionale di Malta Tourism Authority (MTA), VMIM combina l’expertise locale con la presenza globale per massimizzare la portata e l’impatto sui mercati chiave mondiali.

Le iniziative di marketing del dipartimento includono campagne mirate attraverso molteplici canali per mostrare le potenzialità MICE di Malta ai principali decision maker a livello globale. VMIM assiste anche nell’organizzazione di programmi di scoperta della destinazione e viaggi site inspection, permettendo ai potenziali clienti di sperimentare in prima persona le venue uniche di Malta e i servizi professionali.

La divisione specializzata opera come punto di raccordo tra i clienti internazionali con l’ampia rete di fornitori professionali di Malta, e facilita i contatti con le entità governative quando necessario, per garantire che gli operatori possano operare a Malta con fiducia e facilità.

VMIM è costantemente impegnato nell’individuazione di nuovi percorsi per la crescita nel settore MICE, identificando opportunità di mercato emergenti e sviluppando partnership innovative che migliorano la posizione competitiva di Malta come destinazione per eventi business.

Grande importanza viene data alle collaborazioni strette con i partner commerciali riconosciuti dalla MTA, ai quali viene fornita assistenza su misura per iniziative specifiche. Attraverso queste sinergie e il lancio della nuova piattaforma digitale, il ramo eventi di VisitMalta conferma il proprio impegno a promuovere una crescita sostenibile del settore turistico maltese e dell’economia in generale.

Questo nuovo strumento nasce con l’obiettivo di creare un gateway digitale in grado di riflettere al meglio le eccezionali offerte MICE di Malta, fornendo allo stesso tempo soluzioni pratiche per i planner internazionali. Il nuovo sito web è pensato sia come una vetrina ispirazionale delle splendide isole maltesi, sia come uno strumento utile per la pianificazione degli eventi. È infatti emerso che gli operatori del settore necessitano di un accesso rapido a informazioni affidabili, aggiornamenti recenti e contatti con l’expertise locale. Il sito è stato quindi progettato per offrire tutto questo, facilitando più che mai l’organizzazione di eventi di qualità a Malta e si integra perfettamente con il blog: maltameeting.it con tutte le info aggiornate ed idee di viaggio utili alla meeting industry.

Il nuovo sito web può essere visualizzato su vmim.visitmalta.com